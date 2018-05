vor 25 Min.

Schießereien an US-Schulen: Wo 2018 schon überall Schüsse fielen Daten & Karten

Eine junge Frau wischt sich nach dem Schulmassaker in Santa Fe Tränen aus dem Gesicht. Seit Jahresbeginn gab es in den USA bereits mehr als 20 Schießereien an Schulen.

Vor wenigen Tagen hat ein 17-Jähriger an einer Highschool in Texas zehn Menschen erschossen. Es war in den USA bereits der 22. Vorfall in diesem Jahr.

Von Sandra Liermann

An einer Highschool im US-Bundesstaat Texas hat ein 17-Jähriger vor wenigen Tagen zehn Menschen erschossen und zahlreiche weitere verletzt. Tote und Verletzte sind an US-Bildungseinrichtungen keine Seltenheit. Seit Jahresbeginn gab es bereits 22 Schießereien.

Nach dem Amoklauf in Parkland, Kalifornien, bei dem im Februar 17 Menschen ums Leben kamen, protestierten Tausende Schüler im ganzen Land für eine Verschärfung der Waffengesetze. US-Präsident Donald Trump kündigte zwar Veränderungen an, getan hat sich seitdem jedoch so gut wie nichts.

