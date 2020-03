vor 23 Min.

40 Jahre bei der Blindheimer Feuerwehr

Ehrungen bei der Feuerwehr in Blindheim: (von links) Alfons Riegg, Franz Bartik, Werner Geis, Jürgen Frank, Anton Lang, Alexander Haller, Martin Stippler, Markus Tratzmüller.

Bei der jährlichen Versammlung werden besondere Mitglieder geehrt

Bei der Generalversammlung durfte Vereinsvorstand Werner Geis die zahlreich erschienenen Mitglieder der Blindheimer Feuerwehr sowie Bürgermeister Jürgen Frank und den Vertreter der Kreisbrandinspektion Markus Tratzmüller begrüßen. Nach dem Totengedenken führte Kommandant Martin Stippler den Jahresbericht vom vergangenen Jahr aus, hier berichtete er über insgesamt elf Einsätze, davon überwiegend Brandeinsätze, vom Wohnhaus und Gaststättenbrand bis hin zum Feldbrand sowie Verkehrsunfall war so einiges dabei.

Er lobte die Mannschaft, die immer ausreichend bei den Einsätzen und Übungen anwesend war. Er hob hervor, dass die Aktiven sich auch am Einsatzort vorbildlich verhalten und hier das Geübte optimal umgesetzt wurde.

Im Anschluss berichtete Tratzmüller über Neuerungen der Kreisbrandinspektion und hob hervor, wie wichtig die Jugendarbeit ist, um den Nachwuchs sicherzustellen, denn finanziell wäre eine Umstellung von der Freiwilligen Feuerwehr auf Ständige Wachen, die in Richtung Berufsfeuerwehren gehen, nicht finanzierbar.

Bei den Ehrungen durfte er dem Kameraden und Schriftführer Anton Lang für 40 Jahre aktiven Dienst das Ehrenkreuz in Gold und einen Gutschein für eine Woche im Feuerwehrerholungsheim sowie Alexander Haller für 25 Jahre das silberne Kreuz überreichen. Vonseiten des Vereins aus durften sich Franz Bartik und Alfons Riegg über die Ernennung zum Ehrenmitglied freuen.

Bürgermeister Frank hatte in seiner Ansprache hervorgehoben, wie wichtig dieses Ehrenamt für die Gemeinde und den einzelnen Bürger ist. Nicht nur beim kulturellen Dorfleben, sondern auch wenn jemand in Not oder einer misslichen Lage ist. Die Gemeinde stehe hinter der Arbeit und werde auch weiterhin die benötigten Einsatzmittel zur Verfügung stellen.

Bei der Jugendarbeit durfte an Tobias Reiner das Zeugnis der bestandenen Ausbildung überreicht werden.

Für das kommende Jahr haben sich Kommandant Stippler und sein Stellvertreter Haller neben dem normalen Übungsbetrieb auch die Zusammenarbeit mit den Ortsteilfeuerwehren sowie die Anwerbung weiterer Jugendlicher auf die Fahne geschrieben. (pm)

