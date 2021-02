vor 33 Min.

Arbeiten in der Medienbranche

Die Medienbranche bietet vielfältige Möglichkeiten, auch in den Bereichen Technik und Design. Doch welche Wege führen eigentlich in die Medienbranche? Antworten auf diese und andere Fragen geben die Experten beim Abi- Chat am 24. Februar. Von 16 bis 17.30 Uhr dreht sich alles ums Thema „Ich will was machen mit Medien.“

Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann seine Fragen vorab an die Abi-Redaktion richten (abi-redaktion@meramo.de) und die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das im Abi-Portal veröffentlicht wird. (pm)