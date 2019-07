vor 20 Min.

Aschbergschule: Die Karten werden neu gemischt

Die Schüler der Aschbergschule werden verabschiedet und bekommen den Rat mit auf den Weg, etwas Besonderes für sich und andere zu leisten

Die Aschbergschule verabschiedete kürzlich ihre diesjährigen Abschlussschüler aus der neunten und zehnten Klasse mit einem Gottesdienst unter dem Motto „Füße und Flügel“ und einer anschließenden Feier. Pfarrer Josef Kühn gab den jungen Menschen mit auf den Weg, dass es wichtig sei, mit den Füßen fest auf der Erde zu stehen, Bodenhaftung zu haben und zugleich auch Raum zu lassen für Ideen oder Dinge, die begeistern.

Thematisch an den Gottesdienst ging Rektor Stephan Wolk in seiner Ansprache sowohl auf die in den letzten Jahren geleistete Arbeit als auch auf die bevorstehende Zukunft ein. Sprichwörter zum Thema „Schuhe“ lieferten dabei den Aufhänger. Von den Abschlussschülern aus der neunten Klasse, die am Qualifizierenden Mittelschulabschluss teilnahmen, haben knapp zwei Drittel bestanden. Dies sei eine großartige Leistung, da dafür ein Notendurchschnitt von 3,0 notwendig ist, betonte Wolk. Den Mittleren Bildungsabschluss erreichten die angetretenen Schüler zum Teil mit ganz herausragenden Schnitten. Für ihre Zukunft wünschte ihnen der Rektor mit dem Sprichwort „Verliert man die Schuhe, so behält man doch die Füße“, dass sie auch in schweren Zeiten ihr Leben anpacken und sicherlich immer wieder ein passendes Paar Schuhe finden werden, mit denen es gut weitergeht.

Jürgen Kopriva, Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender, bedankte sich bei den Eltern für die Begleitung ihrer Kinder.

Er wünschte sich auch für die Zukunft Engagement der jungen Leute in ihren Heimatorten. Anschließend ehrte er die Jahrgangsbesten. Darunter Shaba Naeem (Notendurchschnitt 1,4), Lea Tausend und Maximilian Hörbrand (beide 1,6) aus der 9a sowie aus der 10M Simone Häusler (1,0), Antonia Keis und Judith Peter (beide 1,11). Bürgermeister Erhard Friegel gratulierte den Schulabgängern zum letzten Mal mit seinem mittlerweile am Aschberg legendär gewordenen Spruch, dass nun die Karten im Berufsleben neu gemischt werden. Neue Wege böten nämlich neue Chancen, so Holzheims Bürgermeister.

Wie die Stiftung des Geistlichen Augarts funktioniert

Danach erläuterte er den Schülern die Stiftung des Geistlichen Rats Augart, die nur für die Schüler der Gemeinde Holzheim gilt. Nach der Übergabe der Geldgeschenke lud er die sechs Preisträger ein, jeweils am ersten Samstag des neuen Jahres den Gottesdienst für den Geistlichen Rat Augart zu besuchen, dem sich ein Frühschoppen anschließt. Der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Aschberg, Thomas Wagner, der gleichzeitig dem Förderverein der Schule vorsteht, gratulierte allen und hob die gute Gemeinschaft der Schule hervor.

Stellvertretend für die Lehrerschaft gab Klassenlehrer Jürgen Leicht den Jugendlichen mit, dass sie nichts Besonderes unter den Milliarden Menschen seien, aber Besonderes leisten könnten für sich und andere.

Die Anekdoten des Schulalltags

In ihren kurzweiligen, mit viel Ironie gewürzten Dankesreden an ihre Klassenlehrkräfte Jürgen Leicht und Peter Schallmoser-Schlögl nahmen Karolina Paul (9a) und David Neidlinger (10M) humorig Bezug auf viele kleine Eigenheiten ihrer Pädagogen und Anekdoten aus der Schulzeit, die auf nette Art und Weise mit dem Dank an die Lehrkräfte verbunden wurden.

Die Feier wurde umrahmt von musikalischen Darbietungen der Schülern unter der Leitung von Konrektor Christian Winter. Zum Ausklang kamen alle zu einem von Eltern in Zusammenarbeit mit Elisabeth Reitenauer vorbereiteten Buffet und Empfang zusammen und ließen den Abend gemütlich ausklingen. (pm)

Weitere Themen aus der Aschbergregion:

Der Schwarzfischer vom Surfersee

Kreisstraße bei Weisingen wird komplett gesperrt

44 Bilder Gesangverein begeht Jubiläum mit Umzug und Feier Bild: Karl Aumiller

Ein Missverständnis führt sie zu einem neuen Hobby

Themen Folgen