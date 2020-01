10:15 Uhr

Auch die Kälte stoppt die Gundelfinger Sternsinger nicht

Tabea Seifried, Julia Kränzle, Simon Peter und Johanna Kränzle (von links) laufen zurzeit als Sternsinger in Gundelfingen von Haus zu Haus.

Nicht nur Häuser bekommen in Gundelfingen den Segen der vier, sondern auch ein örtlicher Supermarkt. Wenn der Türrahmen zu hoch und die Süßigkeiten zu lecker sind.

Von Cecilia Weber

Es ist eiskalt und neblig. Dennoch laufen die Gundelfinger Sternsinger los, um den Segen zu verbreiten. Ausgestattet mit warmem Tee im Leiterwagen macht sich die Gruppe mit Julia, Tabea, Simon und Johanna schon am ersten Tag des Jahres auf den Weg, um in ihrem zugeteilten Gebiet von Tür zu Tür zu gehen.

Auch am 2. Januar ist die Motivation der vier Gundelfinger Ministranten hoch. Julia Kränzle ist das dritte Jahr bei den Sternsingern dabei. Ihr gefällt es vor allem, mit ihrer Gruppe Zeit zu verbringen. „Es macht mir Spaß, ein Sternsinger zu sein“, sagt die Zehnjährige. Sie freut sich, wenn die Leute aufmachen und freundlich sind. Nur das kalte Wetter findet die Schülerin unangenehm. „Aber es geht, man kann sich ja warm anziehen“, erzählt die Gundelfingerin.

Acht Stunden laufen die Jugendlichen und Kinder durch die Gundelfinger Straßen

Auch ihre Schwester Johanna Kränzle ist in der Sternsingergruppe mit dabei und gehört zu den Gruppenleitern. Sie sorgt dafür, dass alle Straßen abgelaufen werden, und passt auf die jüngeren Mitglieder auf. „Heute sind wir von 10 bis 18 Uhr unterwegs“, sagt Johanna. An solchen langen Tagen nervt es sie schon mal, wenn die Leute einfach wieder die Tür schließen. Die 16-Jährige ist schon seit acht Jahren als Sternsingerin in Gundelfingen unterwegs und trägt eigentlich jedes Jahr dasselbe Kostüm. „Aber dieses Jahr habe ich es nicht mehr gefunden, jetzt musste ich ein anderes anziehen“, erzählt Johanna. Das neue Kostüm konnte die Begeisterung für die Sternsingerrolle nicht trüben. „Es freut mich, den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, sagt Johanna. Genau das schafft sie auch bei Gisela Dölle.

Die ist begeistert von dem Engagement der Gundelfinger Ministranten. „Es ist bemerkenswert, und außerdem freue ich mich, im neuen Jahr den Segen über der Haustür zu empfangen“, sagt Dölle. Sie hätte früher auch gerne als Sternsinger mitgemacht, aber zu ihrer Zeit durften noch keine Mädchen dabei sein. Heute ist das anders.

Auch Tabea Seifried ist nun schon seit acht Jahren in Gundelfingen bei der Sternsingeraktion dabei. Sie hat im Gegensatz zu Johanna kein festes Kostüm, denn ihr gefällt es, unterschiedliche Kleidung anzuhaben.

Jakob und Renate Huber freuen sich jedes Jahr, wenn die Sternsinger kommen und ihnen das Lied vorsingen. Bild: Cecilia Weber

Tabea genießt die Zeit mit der Gruppe und freut sich, die jüngeren Ministranten dadurch besser kennenzulernen. „Sonst hat man mit den Jüngeren, wenn man in der Kirche ist, nicht so viel zu tun“, erklärt die 16-Jährige. Sie hat eine feste Aufgabe in der Gruppe, denn sie ist für die neue Beschriftung der Türen zuständig. Es kann allerdings sein, dass sie nicht bis zum Türrahmen hochreicht. „Die Leute bringen dann schon einen Stuhl“, erklärt Tabea.

"Es ist ja für einen guten Zweck", sagt ein Zehnjähriger

Ihre Aufgabe kann der zehnjährige Simon Peter noch nicht übernehmen, trotzdem hat er eine wichtige Aufgabe: Er darf den goldenen Stern von Haus zu Haus tragen. Dabei singt er zusammen mit den anderen Sternsingern das Lied, das er längst auswendig kann. Ihm macht das Laufen und die Kälte nicht viel aus. „Es ist ja für einen guten Zweck, da macht das nichts“, sagt der Zehnjährige.

Das beliebte Abendritual

In einem Punkt sind sich die vier Sternsinger einig: Ihnen gefällt vor allem das Abendritual. Nach jedem Tag setzt sich die Gruppe zusammen, isst gemeinsam zu Abend, und anschließend werden die gesammelten Süßigkeiten aufgeteilt. „Da gibt es schon mal Streit um die guten Sachen“, sagt Simon. Aber auch dafür haben die Sternsinger eine Lösung: Sie spielen Schere-Stein-Papier um die Süßigkeiten, die sie über den Tag geschenkt bekommen haben.

Auch Renate und Jakob Huber geben den Sternsingergruppen jedes Jahr eine kleine Nascherei, um die tolle Arbeit der Ministranten zu würdigen. Sie freuen sich jedes Jahr auf die Sternsinger mit ihrem Lied. „Das gehört einfach dazu“, sagt die Gundelfingerin. Bei den Häusern gibt es aber nicht nur Süßigkeiten, sondern vor allem Geld für einen guten Zweck. Vor allem diese Spenden freuen die Ministranten sehr. „Dieses Jahr geht das Geld an Kinder im Libanon“, erklärt Adrian Richter. Der Gundelfinger Oberministrant war zehn Jahre als Sternsinger tätig. Aufgrund seines Studiums musste er als Sternsinger aufhören. „Es ist schon ungewohnt, nicht dabei zu sein“, erklärt der 20-Jährige. Trotzdem unterstützt er die 24 Gundelfinger Sternsinger bei ihrer Aktion und freut sich, wenn die Ministranten erfolgreich sind. Aber darum muss sich der Oberministrant keine Sorgen machen, denn die vier lassen keine Tür aus. In ihren bunten Umhängen und mit ihren aufwendig gestalteten Turbanen besuchen sie nicht nur Wohnhäuser, sondern bringen sogar in die örtlichen Supermärkte, Tankstellen und Restaurants den Segen.

Im Supermarkt sind die vier ein echter Hingucker. Bild: Cecilia Weber

Sigrid Baß ist eine Mitarbeiterin des Supermarktes und freut sich über den ungewöhnlichen Besuch. „Sie sind herzlich willkommen. Es ist schön, dass sie auch in unser Haus kommen“, sagt Baß. So sorgen die Sternsinger für einen echten Hingucker, als sie im Gundelfinger Rewe stehen und die Bürotür der Mitarbeiter mit der neuen Jahreszahl beschriften.