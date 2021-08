Ballmertshofen

11:45 Uhr

In Ballmertshofen gibt es jetzt ein englisches Restaurant

Plus Der Brite und gelernte Koch James Waltenberg und seine Frau haben aus der Bahnhofsgaststätte Ballmertshofen ein Lokal mit dem Schwerpunkt englische Küche gemacht.

Von Jens Eber

Wer schon immer mal wissen wollte, ob Yorkshire Pudding eine Süßspeise ist oder wie eng der „Sunday Roast“ mit dem deutschen Sonntagsbraten verwandt ist, hat dazu jetzt in Ballmertshofen die Gelegenheit. Dort, in der einstigen Bahnhofsgaststätte, haben Jennifer und James Waltenberg vor wenigen Wochen „JJ’s Bar & Restaurant“ eröffnet. Als Lokal in der Tradition englischer Pubs soll es eine kulinarische Linie vom Härtsfeld direkt auf die britische Insel ziehen.

