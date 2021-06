Benevit benennt Stiftung um

In Gedenken an Frau des Geschäftsführers

Die gemeinnützige Benevit-Stiftung wird künftig den Namen Karin Pfister Stiftung tragen. Das teilt Benevit-Geschäftsführer und Stiftungsvorsitzender Kaspar Pfister in einer Pressemitteilung mit. Die Umbenennung erfolgt zu Ehren seiner im Februar dieses Jahres völlig unerwartet verstorbenen Ehefrau. „Die Stiftung steht für all das, was meiner Frau wichtig war. Hilfsbereitschaft, Förderung und der Einsatz für andere. Meine Kinder und ich wollen ihr ein ehrendes Andenken bewahren“, sagt Pfister, der die Entscheidung zusammen mit den beiden Töchtern und dem Sohn getroffen hat.

Pfister gründete 2014 die Stiftung, die auf die Förderung in der Altenhilfe ausgerichtet ist. Eine Besonderheit ist die Erfüllung von Lebenswünschen. Einmal im Leben eine Prinzessin sein, kilometerweit getrennte Zwillingsschwestern wieder zusammenbringen, eine Spritztour mit einem Cabrio oder ein Gleitschirmflug – diese und viele weitere Wünsche wurden den Bewohnern und Bewohnerinnen der Benevit-Häuser, die es auch in Syrgenstein und Wittislingen gibt, laut Pressemitteilung ermöglicht.

Seit der Gründung der Unternehmensgruppe war Karin Pfister an der Seite ihres Mannes für die Einrichtung der Benevit-Pflegehäuser zuständig. Ihre oberste Devise lautete stets: für Bewohner eine gute, wohnliche Atmosphäre schaffen und Betätigungsfelder ermöglichen. Die Umbenennung der Stiftung soll noch in diesem Monat ihre rechtskräftige Anerkennung finden. (pm)