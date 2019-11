21.11.2019

Biedermänner, Brandstifter

Das Bonaventura spielt Theater

Max Frischs Werk: „Biedermann und die Brandstifter“ wird durch die Erweiterung zu „Die Biedermänner und die Brandstifterinnen“ neu belebt. Es geht um die zwei biederen Brüder Gottlieb und Friedgott Biedermann mit ihren entzückenden Gattinnen Gottlinde und Friedlinde, die drei Brandstifterinnen in ihr Haus aufnehmen. Das Stück ist eine unterhaltsame Komödie. So urteilte der Literaturwissenschaftler Walter Hinck sinngemäß, dass die Aktualität von den „Biedermännern und den Brandstifterinnen“ wohl nie aufhören würde, denn es gebe immer eine Vertrauensseligkeit, die komisch sei, da sie nicht die Wölfe in den Blumen erkennt. Gespielt wird das Stück vom St.-Bonaventura-Gymnasium. Der Eintritt zu den Aufführungen ist frei. Platzkarten können reserviert werden unter leon.mayr@bonaventura-gymnasium.de. Am Dienstag, 26. November, von 19 bis 21 Uhr gibt es eine öffentliche Generalprobe im Stadtsaal am Kolpingplatz in Dillingen. Die Aufführung ist am Mittwoch, 27. November, von 19 bis 21 Uhr im Stadtsaal. Kulinarische Köstlichkeiten serviert in der Pause das Bona-Catering-Team. (pm)