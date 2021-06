Die Blindheimer diskutieren über einen Wochenmarkt im Ort

Der Gemeinderat beschäftigt sich auch mit Schäden am Außenputz der Kinderkrippe. Und: Die Kirchengemeinde Unterglauheim wünscht sich eine Finanzspritze.

Der Blindheimer Gemeinderat hat am Donnerstag, 1. Juli, 19.30 Uhr, eine Sitzung. Auf der Tagesordnung steht unter anderem das Thema Wochenmarkt. Konkret heißt es in der öffentlichen Tagesordnung: Diskussion und Beschluss zum Erlass einer Satzung für den Wochenmarkt der Gemeinde.

Eine Beschallungsanlage für die Kirche

Des Weiteren beschäftigt sich das Gremium auch über die Schäden am Außenputz der Kinderkrippe sowie einem Antrag der Katholischen Kirchenstiftung St. Vitus Unterglauheim auf eine Bezuschussung der Reparatur der kirchlichen Beschallungsanlage.

Die Sitzung findet am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle statt. Es wird empfohlen, die Sitzung von Zuhause aus im Internet-Livestream zu verfolgen. Wer das möchte, kann sich per Mail an gemeinde@blindheim.de melden. Kurz vor der Sitzung gibt es einen Link zum Livestream. (dz)

