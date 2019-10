Brand in Blindheimer Gaststätte: 25.000 Euro Schaden

vor 59 Min.

Ein Wirt bemerkt in einer Gasstätte in Blindheim starke Rauchschwaden. Die Feuerwehr muss anrücken.

In einer Gaststätte in Blindheim ist es zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Gastwirt am Sonntag gegen 8.30 Uhr beim Betreten seiner Gaststätte an der Petersruhstraße starke Rauchschwaden im Inneren der Wirtschaft.

Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte schließlich festgestellt werden, dass vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Registrierkasse ein Schwelbrand entstanden war. Um eine weitere Brandentwicklung zu verhindern, mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Teile der Barverkleidung entfernt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. (pol)

