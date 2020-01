18.01.2020

Brezen backen und Weiden flechten

Die Umweltstation Mooseum in Bächingen bietet verschiedene Workshops an

Zum Jahresbeginn bietet die Umweltstation Mooseum in Bächingen verschiedene Weidenflecht-Workshops an: In zweitägigen Anfängerkursen lernen die Teilnehmer die Technik des Korbflechtens und flechten ihren eigenen Weidenkorb.

Der erste Kurs findet statt am Freitag, 17. Januar, von 14 bis 17 Uhr, und Samstag, 18. Januar, von 9 bis 17 Uhr, der zweite Kurs am Freitag, 24. Januar, von 14 bis 17 Uhr, und am Samstag, 25. Januar, von 9 bis 17 Uhr. Wer schon erste Erfahrungen im Weidenkorbflechten hat, kann diese im Workshop Weidenflechten für Fortgeschrittene vertiefen. Auch hier erstellen die Teilnehmer ihren eigenen Weidenkorb. Der Fortgeschrittenen-Kurs findet statt am Freitag, 31. Januar, von 14 bis 17 Uhr, und am Samstag, 1. Februar, von 9 bis 17 Uhr.

Neu im Programm ist der Workshop „Brezen backen“. Vom Teigkneten bis zum Laugen der Brezen werden in diesem Kurs alle Arbeitsschritte bis zur fertigen Breze vermittelt. Der Kurs findet am Samstag, 25. Januar, von 14 bis 18 Uhr in der Umweltstation Mooseum statt. Die Teilnehmer werden gebeten, Schreibzeug, Schürze, Handtuch und ein Transportbehältnis für die fertigen Brezen mitzubringen. (pm)

Infos und Anmeldungen im Sekretariat Mooseum unter Telefon 07325/952583 oder online: www.mooseum.net, info@mooseum.net