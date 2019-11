vor 20 Min.

Bulle bei Fristingen entlaufen

Ein 500 Kilo schwerer Bulle büxt am Mittwoch aus einem Hof in Fristingen aus. Mehrere Streifenwägen müssen das Tier wieder einfangen.

Ein Bulle ist in der Nacht auf Mittwoch von einem Bauernhof in Fristingen entlaufen. Wie die Polizei berichtet, stellte der Landwirt erst in den frühen Morgenstunden fest, dass sich das 500 Kilogramm schwere Tier selbst befreit hatte und ausgebüxt war. Die Suche nach dem Tier war anfangs ohne Erfolg. Die Straßenmeisterei Dillingen stellte an der nah gelegenen Staatsstraße entsprechende Beschilderung auf, weil befürchtet wurde, dass das Tier Verkehrsteilnehmer gefährden könnte.

Das Tier konnte auf den Hof in Fristingen wohlbehalten zurückgebracht werden

Auch die Polizei war im Einsatz: Mit mehreren Streifenwägen suchten die Beamten nach dem Bullen. Gegen 9 Uhr konnte das Tier schließlich wohlbehalten eingefangen und zum Hof zurückgebracht werden. (pol)