Die Leidensgeschichte als Klangmysterium

Die Wiedergabe von Pergolesis „Stabat Mater“ in der Dillinger Basilika geht zu Herzen

Von Gernot Walter

Das Motiv der unter dem Kreuz stehenden Mutter Jesu, in dem sich die tiefsten menschlichen Trauererfahrungen widerspiegeln, hat seit Jahrhunderten sowohl Maler als auch Komponisten immer wieder zur künstlerischen Darstellung angeregt. So auch Giovanni Battista Pergolesi aus Neapel, der im Jahre 1736 kurz vor seinem Tod als 26-Jähriger sein „Stabat Mater“ vollendete. Am Sonntagnachmittag hat in der gut besuchten Basilika ein Instrumentalsextett diese Bilder und Betrachtungen verwirklicht. Maßgeblichen Anteil an einer zu Herzen gehenden Aufführung hatten zwei Solistinnen, die den hohen Anforderungen, großartig aufeinander abgestimmt, gerecht wurden. Stadtpfarrer Wolfgang Schneck wies in seiner Begrüßung auf den theologischen Gehalt des Werks hin und deutete das „Stabat Mater“ der Maria als stabile Eigenschaft, die ihr Gott verliehen habe, um den Schmerz auszuhalten.

Die andächtige Musik Pergolesis, seine intensive Frömmigkeit voller ergreifender Schlichtheit, aber auch opernhaftdramatischen Anklängen gehörte zu seiner Zeit zu den am meisten aufgeführten Werken. Selbst Johann Sebastian Bach hat sie in seiner Vertonung des 51. Psalms aufgegriffen, wie später auch Mozart in seinem Requiem. Das Orchester bestand aus kirchenmusikalisch erfahrenen instrumentalen Könnern, wobei Axel Flierl als Leiter an der Truhenorgel, seine Frau Barbara am Violoncello, Karin Waiblinger am Kontrabass sowie Felix Weischedel an der Viola (Gürzenich Orchester Köln) zuverlässig, wirkungsvoll und souverän ihre Begleitfiguren gestalteten. Franziska Gielow (Konzertmeisterin am Sinfonieorchester Ostallgäu) und Yuki Kojima (Theater Ulm) gaben in melodischer Schönheit und rhythmischer Klarheit dem musikalischen Aufbau beredtes Profil.

Diese Instrumentierung ermöglichte in dem akustisch tragfähigen Kirchenraum eine hohe Durchsichtigkeit der Struktur, die von fugierter bis akkordgestützter Begleitung reichte. Die Solistinnen profitierten davon und nutzten ihre Aufgaben hoch expressiv. Karina Schönbeck (Leipzig) verfügt über eine warm timbrierte, modulationsfähige Stimme von größter Ausdruckskraft, die sie in beseelter Musikalität einsetzte. Ihr schöner Alt strömte leicht, elegant und unangestrengt dahin, vor allem in der Arie „Fac, ut portem Christi mortem“ wusste sie Ergriffenheit herzustellen.

Susanne Langbeins (Zürich) Sopran war von exquisiter Klangschönheit, technisch perfekt geführt, gut in der Phrasierung und in der Subtilität ihrer Ausdruckskunst. Mit ihrem Stimmregister konnte sie sich völlig nahtlos vom Piano zu großer Leidenschaftlichkeit steigern. Die Leuchtkraft formte in „Vidit suum dulcem natum“ einen dramaturgisch herausgearbeiteten Höhepunkt. Beide Sängerinnen erfassten in guter Diktion die Nuancen des lateinischen Textes, ohne den melodischen Fluss aus den Augen zu verlieren. Sie waren mit der Fülle des Wohllauts ausgestattet, ihre Duette betonten den meditativen Charakter in einer inspirierten Deutung.

Großer Schlussbeifall für eine erlesene Stunde besinnlicher vokaler und instrumentaler Musik.

