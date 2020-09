10:53 Uhr

Die Pforten des TiF bleiben geschlossen

Die Saison in Frauenriedhausen fällt Corona zum Opfer. Doch wie sieht es im nächsten Jahr aus?

Von Horst von Weitershausen

Das nächste Corona-Kulturopfer im Landkreis Dillingen. Es handelt sich dabei um eine der bedeutendsten Kleinkunst- und Brettlbühnen in Schwaben. Das TiF in Frauenriedhausen.

Und so wird es auch in diesem Jahr nicht die Schlagzeile geben: „Der Höhepunkt der Theatersaison im Bezirk Schwaben 2020 ist die Preisverleihung des Schwäbischen Kabarettpreises im Herbst.“ Mit großem Bedauern müssen die Organisatoren Alois Jäger, Annette und Hartmuth Frank und Günter Landgraf diesen Weg gehen. Erster Vorsitzender Alois Jäger wies darauf hin, dass es keinen Weg in der derzeitigen Situation gebe, einen verantwortungsvollen Theaterbetrieb zu gewährleisten.

Das Programm für die nächsten beiden Jahre in Frauenriedhausen steht

Er traf bei den Künstlern auf großes Bedauern aber auch Verständnis, da es für sie nicht die erste coronabedingte Absage in diesem Theaterherbst ist. Das Organisatorenteam weist aber darauf hin, dass für die Theatersaison 2021 und 2022 das Programm weitgehend steht und wieder Spitzenkabarett in Frauenriedhausen „im alten Schulhaus“ stattfinden wird.

Günter Landgraf bedauerte es sehr, dass nach 30 Jahren das erste Mal eine ganze Saison ausfällt, „aber wir müssen den gesundheitlichen Aspekt und der gesellschaftlichen Verantwortung Rechnung tragen.“ Jäger bedankte sich vor allem bei Annette und Hartmuth Frank, die für die Auswahl der Künstler federführend waren. Bereits erworbene Karten können an der Vorverkaufsstelle im Bürgerbüro Lauingen zurückgegeben werden.

