Dischingen

20:00 Uhr

Das Schloss Duttenstein bei Dischingen ist verkauft

Plus Das historische Gebäude und das weitläufige Gelände bei Dischingen sind nun in einer Hand. Es gibt bereits ein neues Nutzungskonzept. Was bedeutet das für Wanderer und Spaziergänger?

Von Jens Eber

Schloss Duttenstein hat einen neuen Besitzer. Das historische Gebäude und die umgebenden Flächen sind nun Eigentum der zur Blauwald-Gruppe gehörenden Wildpark Duttenstein GmbH, wie deren Geschäftsführer Thomas Venus auf Nachfrage bestätigte. Verkäufer war die Erbengemeinschaft des vorigen Besitzers Bernd Schottdorf, der 2018 gestorben war.