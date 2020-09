vor 53 Min.

Ein Berliner und ein Australier

Diese Künstler treten in Birkenried auf

Im Kulturgewächshaus Birkenried treten am kommenden Wochenende sehr unterschiedliche Künstler auf: der Berliner Lüül im Duo mit Kerstin Kaernbach und der Australier Tim McMillan im Duo mit Rachel Snow. Lüül hat etwas zu erzählen: Beziehungskisten, Zeitkritisches und Alltägliches fasst er in Worte und setzte sie mit angerauter Stimme in Szene. Begleitet von Kerstin Kaernbach an so exotischen Instrumenten wie Theremin und singender Säge entfalten Lüüls Songs einen skurrilen Charme. Das ist eigenwillig und authentisch, heißt es in einer Mitteilung. Der Auftritt am Samstag, 12. September, beginnt um 20 Uhr. Am Sonntag, 13. September, um 14 Uhr, tritt Tim McMillan im Duo mit Rachel Snow auf. Tim McMillan aus Australien, ist ein abtrünniger Durchschnittsbürger und ein einzigartiger Musiker. Er präsentiert seine virtuosen akustischen Fähigkeiten in nahezu athletischen Gitarrenkniffen und einem scharfsinnigen und melodischen Songwriting, heißt es. Der Eintritt zu diesem Auftritt ist frei, es wird gesammelt.

Für beide Konzerte müssen Besucher Plätze reservieren, damit der Veranstalter die Abstandsregeln einhalten und bei zu vielen Anmeldungen stoppen kann. Anmeldung unter E-Mail tickets@birkenried.de oder Telefon 0172/3864990. Falls sich jeweils mehr Besucher für die aktuell 54 möglichen Plätze im Kulturgewächshaus anmelden, wird das Konzert zusätzlich in den überdachten Biergarten auf Großbildschirm übertragen. Bei schönem Wetter Openair. (pm)