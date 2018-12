21.12.2018

Entsetzen über Giftköder in Holzheim

Wiederaufnahme ins Städtebauprogramm

Von horst von Weitershausen

Einen Grundsatzbeschluss zur Wiederaufnahme in das Städtebauförderprogramm hat laut Mitteilung von Bürgermeister Erhard Friegel das Holzheimer Ratsgremium einstimmig gefasst.

Grund hierfür sind nach den Worten des Bürgermeisters die anstehende Dorfentwicklung von Holzheim-Weisingen sowie die Sanierung mit Umbau des Vereinszentrums in Holzheim. Dem Beschluss vorausgegangen war eine kurze Erörterung des Themas im Ratsgremium.

Dabei wurde seitens des Bürgermeisters auf die guten Erfahrungen mit diesem Förderprogramm im Rahmen des Umbaus und Sanierung des Gasthauses Krone in Weisingen zum Mehrgenerationenhaus und der Vollsanierung der Mairgasse in Holzheim hingewiesen.

Des Weiteren drückten laut Friegel die Ratsmitglieder ihr Entsetzen über die jüngst in Holzheim ausgelegten Giftköder aus, an der bereits zwei Hunde verendet sind. Der Rathauschef informierte das Gremium, dass die Polizei mit Nachdruck die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen habe.

