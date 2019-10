vor 5 Min.

Fast 20000 Euro gespendet

Mit dem Geld sollen Projekte in Mosambik gefördert werden

Einen Scheck über 20000 Euro überreichte Siegfried Bissinger, Geschäftsführer der Gundelfinger Unternehmensgruppe Bissinger, an den Botschafter der Republik Mosambik in Deutschland, Honorarkonsul Amadeu Conceicao. Mit dem Betrag sollen verschiedene Schulprojekte, der Ausbau eines Gesundheitszentrums und Maßnahmen zur Frauenausbildung in Mosambik gefördert werden. Die Verwaltung der Gesellschaft verursacht keine Kosten, weil alle Positionen ehrenamtlich ausgeübt werden.

Übergeben wurde der Scheck im Rahmen der Veranstaltung, mit der die Firma Bissinger in der Gundelfinger Camba Old Factory ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Siegfried Bissinger möchte erreichen, dass in einem Elendsgebiet in der Nähe von Maputo viele weitere Kinder eine Schule besuchen können und damit später in die Lage versetzt werden, Aufbauarbeit im eigenen Land zu leisten.

An der 20000-Euro-Spende beteiligten sich auch die Sparkasse Dillingen-Nördlingen, die Firmen Epson und Katun mit insgesamt 2700 Euro. Bissinger stellte den Anteil von 17300 Euro zur Verfügung. (E-U)

