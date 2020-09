00:32 Uhr

Fasten in der Gruppe

In diesem Jahr bietet die Umweltstation Mooseum in Bächingen zum ersten Mal „Begleitetes Fasten in der Gruppe“ an. „Für viele ist es selbstverständlich, regelmäßig das Haus gründlichst zu wischen und zu schrubben. Im Eifer vergessen dabei viele, auch ihren eigenen Körper zu reinigen. Eine alte und bewährte Methode hierfür ist das Suppe-/Saftfasten“, so Kursleiterin Andrea Junghanns (zertifizierte Fastenbegleiterin und ärztlich geprüfte Ernährungsberaterin). Das gemeinsame Fasten in der Gruppe bietet laut Mitteilung den Vorteil, dass die Motivation höher ist. Das Fasten mache mehr Spaß und die regelmäßigen Termine mit Erfahrungsaustausch geben den Fastenden Sicherheit. Das Seminar eignet sich für Fasten-Anfänger ebenso wie für erfahrene Fastende.

Der Infoabend findet am Montag, 19. Oktober, um 19 Uhr im Mooseum statt. Danach folgen dann weitere Termine für die basischen Entlastungstage (23. Oktober, 19 Uhr), der Besprechung der Reinigungsmethoden (29. Oktober, 19 Uhr) und das Fastenwochenende vom 30. Oktober bis 1. November. (pm)

im Sekretariat der Umweltstation Mooseum, von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 07325/952583 oder per E-Mail unter info@mooseum.net.