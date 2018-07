vor 37 Min.

„Fidele Melkkübel“ und „Herz-Ass“

Das ist geboten bei „Staufen klingt“

Das Dorffest unter dem Motto „Staufen klingt“ vor zwei Jahren war ein Besuchermagnet. An einer Wiederholung am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Juli, arbeiten die Organisatoren rund um ihren Vorsitzenden Maxi Hafner seit mehreren Monaten. Startschuss am Samstag um 18 Uhr geben die Böllerschützen vom Schützenverein Belzheim und der Schirmherr, Bürgermeister Bernd Steiner, beim Fassbieranstich. Die „Fidelen Melkkübel“ aus Hohenmemmingen stimmen mit ihren ungewöhnlichen Instrumenten wie Melkeimern und Milchkannen auf die Mega-Party mit der bekannten Band „Herz-Ass“ ein. Am Sonntag lassen die Staufener Musikanten beim Weißwurstfrühschoppen den Klingenplatz erklingen. Zu Mittag erwarten die Gäste zahlreiche Schmankerl. Das ganze Dorf wird auf den Beinen sein. Der Kindergarten beteiligt sich mit einer Einlage am Sonntagnachmittag. Gute Stimmung macht dann die beliebte Kapelle Felsen-Express aus Giengen. Für den Festabschluss haben die Organisatoren extra ihre Musik-Freunde aus Kroatien eingeladen. Die Freundschaft besteht seit vielen Jahren, und eine Wallfahrt der Staufener zur Kirche Marija Bistrica vor dem letzten Fest soll für schönes Wetter gesorgt haben. Beim Public Viewing in einer angrenzenden Scheunewerden am Samstag das Spiel um Platz drei und am Sonntag das Finale übertragen. (pm)

