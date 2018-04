vor 38 Min.

Frühlingsfest mit Bierprobe

Junge Union Aschberg braute eigenes Weißbier

Das gab es noch nie: Die Junge Union Aschberg veranstaltete zum ersten Mal ein Frühlingsfest in Holzheim und verkostete die Gäste mit einem selbst gebrauten Weißbier. Von dessen guter Qualität konnte sich auch Sabrina Mair, eine der sieben Finalistinnen um die Krone der Bayerischen Bierkönigin, überzeugen. „Das Bier hat einen sehr guten Geschmack. Die Idee von euch finde ich super“, meinte die 24-Jährige. In ihrem Grußwort erklärte die junge Steuerfachangestellte, dass sie gerne die erste schwäbische Gewinnerin des Votums sein möchte, an dem sich jeder auf der Internet-Seite der Bayerischen Bierkönigin beteiligen kann.

Leon Kobinger, Ortsvorsitzender der Jungen Union Aschberg, freute sich sehr, dass nicht nur viele JUler, sondern auch einige CSU-Mitglieder aus den Ortsverbänden der Aschberg-Gemeinden gekommen waren. Die Idee eines selbst gebrauten Bieres kam vor allem von JU-Vorstandsmitglied Anne Borgovan, leidenschaftliche Brauerin und Studentin der Gesundheitswissenschaften an der Technischen Universität München, die für das erste JU-Bier sogar ein paar Nachtschichten eingelegt hatte.

Vor der Verköstigung erklärte die werdende Braumeisterin den Gästen den Herstellungsprozess des selbst gemachten Weißbieres. Danach konnte sich jeder Teilnehmer von der guten Qualität des Bieres selbst überzeugen, das in nostalgischen Bügelflaschen abgefüllt und sogar mit eigenem JU-Etikett versehen wurde.

Unter ihnen befand sich auch JU-Kreisvorsitzender Siegfried Nürnberg, der sich über die neue Initiative in Holzheim freute und der Jungen Union Aschberg zu ihrer gelungenen Veranstaltung gratulierte. (pm)