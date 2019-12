13.12.2019

Gropper ein „wertvoller Arbeitgeber“

Auszeichnung für Bissinger Molkerei

Die Wirtschaftswoche zeichnet Gropper zum zweiten Mal in Folge als einen der „wertvollsten Arbeitgeber für das Gemeinwohl der Region“ aus. Als Familienunternehmen stehe die Molkerei für Fairness, Zuverlässigkeit und unternehmerisches Anpacken sowie für einen respektvollen Umgang miteinander, heißt es in der Pressemitteilung. Die Auszeichnung belege die Arbeitgeberqualitäten und den Gemeinwohlbeitrag, den das Unternehmen leistet. Eine Region lebe und profitiere von Unternehmen, die etwas bewegen und das örtliche Gemeinwohl stärken und vorantreiben. Dabei gehe es weniger um Geschäftszahlen, sondern vielmehr darum, wie wichtig ein Arbeitgeber im Landkreis ist, und ob er dort Gutes bewirkt. Und das könnten die Menschen vor Ort am besten beurteilen. Deshalb befragte das Marktforschungsinstitut ServiceValue im Auftrag der Wirtschaftswoche auch 2019 wieder die Bewohner verschiedener Regionen Deutschlands nach Unternehmen von Wert für ihre Landkreise. Geantwortet haben die Befragten über die Vergabe von Noten auf einer Skala von 1 bis 5. Mit einer Wertung von 2,80 erreichte die Molkerei Gropper im Kreis Dillingen den dritten Platz, steht es in der Pressemitteilung „Ein Unternehmen zu sein, heißt, etwas zu unternehmen“, sagt Inhaber Heinrich Gropper. „Gerade als Familienunternehmen stehen wir in der Verantwortung, unser Verhalten nachhaltig auf unsere Mitarbeiter und die Region auszurichten. Deswegen handeln wir heute so, dass wir auch morgen noch stolz darauf sein können. Das ist ein Herzstück unserer Unternehmenskultur.“

Die Platzierung auf Platz 3 bestätige sowohl die ausgezeichneten Arbeitgeberqualitäten der Molkerei Gropper als auch den Gemeinwohlbeitrag. (pm)