vor 17 Min.

Grünbeck nimmt an Messe teil

Wie die Höchstädter Firma mit der Pandemie umgeht

Aufgrund des großen Engagements der Mitarbeiter ist es unter strenger Beachtung der Hygienemaßnahmen und des Gesundheitsschutzes gelungen, die Lieferketten und die Produktion am Laufen zu halten. Dadurch war Grünbeck bisher in der Lage, die volle Lieferfähigkeit bei den Produkten und den vollen Service in der Beratung und im Kundendienst sicherzustellen, heißt es in der Pressemitteilung der Firma. „Wir müssen weiterhin lernen, mit dem Corona-Virus zu leben“, betont Geschäftsführer Günter Stoll, „und dazu gehört, zu einer passablen Normalität zurückzufinden.“ Viele Themen könnten per Web-Meeting geklärt werden, der persönliche Kontakt kann aber durch nichts ersetzt werden. Insofern sei es für Grünbeck selbstverständlich, sich unter deutlich veränderten Rahmenbedingungen an der Messe ISH 2021 mit einem auf die aktuelle Lage angepassten Standdesign zu beteiligen. (pm)