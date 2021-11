Die Gundelfinger Lerch-Brüder sind die Stars im Becken

Plus Noah sorgt für eine Premiere in der Geschichte der SSG Günzburg-Leipheim. Und auch sein Bruder ist vorne dabei.

Zum ersten Mal in der mehr als 40-jährigen Vereinsgeschichte hat ein Schwimmer der SSG Günzburg-Leipheim einen Titel bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften errungen. Der Gundelfinger Noah Lerch (Jahrgang 2004) sorgte mit seinem Erfolg über 1500 Freistil für diesen Paukenschlag.