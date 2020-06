vor 21 Min.

„Hämmerle kommt“ nach Dischingen

Der Kabarettist ist in der Egauhalle zu sehen

Man kann ihn in einem Atemzug nennen mit den größten Entdeckern der Menschheit: Magellan, Vasco da Gama oder Zuckerberg: „Herr Hämmerle“ aus Bempflingen. Seit Jahren treibt diese sonderbare Gestalt auf den Bühnen und Fernsehschirmen Süddeutschlands ihr Unwesen und erklärt uns auf unverkennbare Weise die Welt. Herrn Kohlhepp – Schöpfer und Erfinder des Kultschwaben – kommt es wie eine Ewigkeit vor. Bernd Kohlhepp ist Schwabe aus Leidenschaft und Komiker aus Berufung. Der Schauspieler, Autor und Kabarettist zählt seit den 90er Jahren zu den festen Größen der deutschen Comedy-Szene. Grund genug für ein „Hämmerle kommt“ mit den unterhaltsamsten Szenen und schönsten Songs der vergangenen Jahre. Wie immer tanzt, singt – und schwadroniert der Improvisationskünstler und Vollblutkomiker mit dem Publikum.

Zu sehen ist der Kabarettist in der Egauhalle in Dischingen am Sonntag, 12. Juli, 15 Uhr und 18 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Tickets gibt es bei der Arche unter Telefon 07327/ 9222111 unter Angabe aller Namen, Vornamen und Telefonnummern. (pm)