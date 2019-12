vor 57 Min.

Handys ausgetauscht

Vorfälle in Dillingen

In zwei Mobilfunkgeschäften in der Dillinger Kapuzinerstraße gab es vor Weihnachten eine große Überraschung: Am Dienstag zwischen 11.40 und 11.55 Uhr hatten Unbekannte ausgestellte Smartphones ausgetauscht: In beiden Fällen stahlen die Täter Telefone der Marke „ Apple“, Typ „ iPhone 11 Pro“, und tauschten sie mit gefälschten Geräten aus. Die Diebstahlsicherung der Originalgeräte brachten sie an den falschen Geräten an.

Im Anschluss verließen sie mit dem Diebesgut die beiden Geschäfte. Jedes Telefon hat einen Wert von über 1100 Euro. Einer der beiden männlichen Täter wurde auf etwa 30 Jahre geschätzt, war 1,75 Zentimeter groß, schlank, hatte einen Vollbart und trug eine blaue Steppjacke.

Der andere soll um die 60 Jahre alt sein, war dick und trug eine Baseballcap. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Stadtgebiet mit mehreren Streifen verlief negativ. Die Polizei Dillingen bittet um Hinweise zu den beiden Tätern und zu einem von ihnen benutzten Fahrzeug unter Telefon 09071/56-0. (pol)

