Höchstädt

vor 19 Min.

Wanderweg Höchstädt: Zur Eröffnung kommt sogar die Herzogin

Plus Der neue Wanderweg rund um Höchstädt wird mit prominenter Wandergesellschaft eröffnet. Er soll eine Attraktion für die ganze Region sein.

Von Horst von Weitershausen

Es sollte ein Ereignis werden. Eines, das man in bester Erinnerung behält – und der Aufwand, den sich die Höchstädter am vergangenen Freitag gemacht haben, hat sich gelohnt. Immerhin war bei der offiziellen Eröffnung des Herzogin-Anna-Rundweges sogar die „echte“ Herzogin da. Samt Hofstaat. Michaela Thomas, Vorsitzende des Historischen Vereins, schlüpfte für diesen Anlass erneut in diese Rolle. Eine Bereicherung, so sagte es Bürgermeister Gerrit Maneth, soll auch der Rundweg sein. Für die Bürgerinnen und Bürger in der näheren Umgebung sowie für Gäste und Touristen.

