Wer stiehlt Werkzeug aus einer Gartenhütte in Holzheim?

Aus einer Gartenhütte in Holzheim verschwindet verschiedenes Werkzeug. Unklar ist, wer es entwendet hat.

Aus einer auf einem Grundstück in der Lindenstraße in Holzheim befindlichen Gartenhütte wurde in den vergangenen zwei Wochen verschiedenes Gartenwerkzeug entwendet. Das berichtet die Polizei.

Werkzeug im Wert von 200 Euro fehlt

Nach Angaben des 40-jährigen Geschädigten fehlen unter anderem eine Gartenhacke, eine Astschere und mehrere Spaten. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 200 Euro. (pol)

