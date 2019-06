Holzheimer Bürgermeister wieder im Amt

In der Sitzung bespricht das Gremium, neben den Themen des Straßenbaus, das Glasfasernetz in Fultenbach und Bauprojekte. Außerdem gibt es eine Premiere.

Holzheim

Volles Haus im Ärztehaus - so läuft es in Holzheim

Plus Alle Mieter sind in das Ärztehaus in Holzheim eingezogen – ein Versorgungszentrum für den Aschberg und darüber hinaus. Wie es angenommen wird und was noch fehlt.