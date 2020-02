vor 55 Min.

Jazz, Pop und Filmmusik am Albertus

Lauinger Schüler präsentieren ein abwechslungsreiches Winterkonzert

Breit gefächerter hätte das Winterkonzert des Lauinger Albertus-Gymnasiums kaum sein können: Insgesamt fünf Ensembles gaben ihr Können in den verschiedensten musikalischen Stilrichtungen zum Besten.

Den Auftakt machte, nach der Begrüßung durch Schulleiterin Iris Eberl, das Unterstufenorchester unter der Leitung von Thomas Rausch mit einem Marsch aus der Oper „Scipio“ von Georg Friedrich Händel. Anschließend vernahm das Publikum in der laut Pressemitteilung voll besetzten Aula das Werk „Cumberland Cross“ von Carl Strommen, in welchem der Komponist amerikanische Volksweisen vertont.

„Singen macht Spaß“ erklang es anschließend vom Unterstufenchor, geleitet von Barbara Flierl. Den Spaß an der Musik sah man den jungen Sängern auch bei den Filmmusiktiteln „Chim Chim Cheree“ aus „Mary Poppins“ und dem berühmten „Let it go“ aus dem Animationsfilm „Frozen“ an, bei denen sie von Sebastian Matzke (9a) am Klavier begleitet wurden.

Die Schüler-Lehrer-Band, unter der Leitung von Arnold Schromm, heizte vor der Pause mit den Titeln „Too Close“ von Alex Clare und „Shotgun“ von George Ezra ein. Belohnt wurde dieser Auftritt mit begeisterten Zugabe-Rufen aus dem Publikum.

Jazzig wurde es mit dem Mittelstufenchor unter dem Dirigat von Julia Benkert. Die Schüler der siebten und achten Klassen interpretierten, zusammen mit Katharina Greiner (10a) am Klavier, stilsicher Titel wie „Down by the Riverside“ oder „Joshua fit the Battle of Jericho“.

Das sinfonische Blasorchester des Albertus-Gymnasiums bildete das Finale des Winterkonzerts. Klanggewaltig ertönte die Titelmusik zu „Mission Impossible“ – ein anspruchsvolles Werk im 5/4-Takt. Die Freunde britischer Agentenfilme kamen bei „The Best of James Bond“ auf ihre Kosten: ein Medley bestehend aus den bekanntesten James-Bond-Songs wie „Goldfinger“, „Live and let die“ oder „Skyfall“. Leidenschaftliche Klänge versprach Ensembleleiterin Ingrid Menzel beim Werk „The Ludlows“ aus dem Film „Legenden der Leidenschaft“, bei dem das Blasorchester noch um Klavier und Violine erweitert wurde.

Schulleiterin Iris Eberl dankte anschließend den Mitwirkenden, die zum Gelingen des Winterkonzerts beigetragen haben. Unter Beifall von Eltern und Schülern übergab Eberl allen Musiklehrkräften Rosen für ihr Engagement um die Musik am Albertus-Gymnasium. (pm)