vor 55 Min.

Jetzt gibt es wieder Solibrot

Was die Aktion bewirkt und wo das Brot verkauft wird

Erneut unterstützt der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) zusammen mit dem Hilfswerk Misereor die Aktion „Solibrot“.

Der KDFB-Zweigverein Hausen beteiligt sich wieder an dieser Aktion. Ab Aschermittwoch, 26. Februar, bis Karsamstag, 11. April, verkauft der Kooperationspartner, die Bäckerei Heinrich aus Erlingshofen, auf dem Dillinger Wochenmarkt das „Solibrot“.

Bei der Aktion erklären sich Bäckereien bereit, während der Fastenzeit ein sogenanntes „Solibrot“ zu verkaufen. Dabei handelt es sich entweder um ein speziell für die Kampagne entwickeltes Brot oder um ein Brot aus dem üblichen Sortiment, das mit einem Spendenanteil von rund 50 Cent pro Brot verkauft wird.

Die Kunden unterstützen durch den Kauf Projekte von Frauen und Familien in Afrika, Asien oder Lateinamerika. Im Mittelpunkt stehen Maßnahmen für Straßenmädchen in Kenia sowie der Kampf gegen Genitalverstümmelung in Tansania, Mali und Ägypten. Im vergangenen Jahr konnte der KDFB in der Diözese Augsburg laut Pressemitteilung knapp 22000 Euro Spendengelder an Misereor übergeben.

Die Solibrotaktion ist in diesem Jahr Bestandteil der KDFB-Kampagne „bewegen“ und ein Beispiel dafür, wie Frauensolidarität über alle Grenzen hinweg aussehen kann, erklärt Diözesanvorsitzende Monika Knauer. Machen auch Sie mit und helfen Sie mit dem Kauf von vielen Solibroten, gerechtere Lebensbedingungen in diesen Ländern zu schaffen.

Der KDFB-Zweigverein Hausen dankt der Bäckerei für ihre Unterstützung. Das Frauenbundteam wird an den Samstagen, 7., 14., 21. und 28. März sowie am 4. April auf dem Dillinger Wochenmarkt von 9 bis 12 Uhr zusätzlich helfen das Solibrot und Hefezopf zu verkaufen. Zudem findet ein Fastenfrühstück im Vereinsheim Hausen statt, und zwar am Sonntag, 29. März. Der Erlös fließt ebenfalls in das Hilfsprojekt. (pm)