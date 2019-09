vor 43 Min.

Kammermusik im Schloss Bissingen

Jetzt Karten für Konzert kaufen

Wieder einmal bietet der Schertlinsaal des Bissinger Schlosses die passende Räumlichkeit für eine Matinée am Sonntag, 29. September. Im Rahmen der Dillinger Kulturtage musizieren in diesem historischen Ambiente das Ensemble „Flauti Musici“ zusammen mit Barbara Bartmann am Cembalo und Hans Eller (Violoncello). Hierbei handelt es sich um Musiker aus dem Landkreis. Im Mittelpunkt stehen die drei Flötistinnen Magdalena Polzer, Beatrice Ziegler und Ruth Förschner, die sich noch in der ehemaligen Musikschule im Kesseltal formiert haben. Als Ensemble „Flauti Musici“ musizieren sie mit verschiedensten Blockflöten in Triobesetzung aber auch solistisch mit Cembalo- bzw. der in der Barockzeit typischen „Basso Continuo“-Begleitung. Für den anspruchsvollen Part am Cembalo konnte Barbara Bartmann gewonnen werden. Die aus Höchstädt stammende Künstlerin hat sich international als Pianistin (u.a. im „Duo imPuls“) einen Namen gemacht und ist auch regional bei Kammermusik-Konzerten gefragt. Der obligatorische Bass wird von dem erfahrenen Cellisten und Musikpädagogen Hans Eller übernommen. Passend zu dem stilvollen, historischen Veranstaltungsort, der von den Schlossbesitzern immer gerne zur Verfügung gestellt wird, setzt sich das Programm überwiegend aus Werken der Barockzeit zusammen. Es kommen hierbei Kompositionen von Vivaldi, Händel, Couperin, oder auch Telemann zur Aufführung. (pm)

beginnt um 10.30 Uhr. Eintrittskarten können im Vorverkauf beim Markt Bissingen, Telefon 09084/96970 oder per E-Mail: markt@bissingen.de oder ab 9.30 Uhr an der Konzertkasse erworben werden.

Themen Folgen