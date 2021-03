13.03.2021

Kleines Dorf, große Projekte: Das ist 2021 in Zöschingen geplant

Plus Trotz Corona will die Bachtalgemeinde Zöschingen heuer rund 1,2 Millionen Euro ausgeben. Um die Vorhaben zu stemmen, muss die kleinste Landkreisgemeinde an ihre Ersparnisse gehen.

Von Tanja Ferrari

Ursprünglich wollte die Bachtalgemeinde Zöschingen schon im vergangenen Jahr neuen Wohnraum schaffen. Coronabedingt hatte es bei der Planung der Erschließungsanlagen des letzten Abschnitts im Baugebiet „Bei den Flecken“ jedoch Verzögerungen gegeben. Die geplanten 14 neuen Bauplätze sollen nun aber bis spätestens Anfang des kommenden Jahres zur Verfügung stehen, erklärt Bürgermeister Tobias Steinwinter.

Die Ausschreibung laufe bereits. Für Straßenbau, Wasser, Abwasser und Straßenbeleuchtung plant die Gemeinde heuer noch einmal 186.000 Euro zu den aus dem vergangenen Jahr bereits finanzierten 481.000 Euro ein. „Wir haben schon jetzt mehr Anfragen als Bauplätze zur Verfügung“, sagt der Rathauschef.

Das neue Tanklöschfahrzeug ist für die Gemeinde ein Erfolg

Auch die Anschaffung des neuen Tanklöschfahrzeugs hat die Gemeinde teilweise in das neue Haushaltsjahr begleitet. Das Fahrzeuggestell für 150.000 Euro war bereits im vergangenen Jahr finanziert worden. Der noch fehlende technische Aufbau soll heuer weitere 170.000 Euro kosten. Für die Anschaffungskosten konnte sich die Gemeinde aber sogar einen Zuschuss von rund 73.000 Euro sichern.

Kein einfaches Unterfangen, wie der Bürgermeister verrät. Das aktuell genutzte Fahrzeug habe keinen Wassertank. Auf der Suche nach einem passenden neuen Löschfahrzeug sei man gemeinsam mit dem Kreisbrandrat schnell zu einer Lösung gekommen: Ein sogenanntes Tanklöschfahrzeug 3000 mit Staffelkabine für sechs Personen. Weil die Gemeinde eher abgelegen liegt, hat das Fahrzeug einen entscheidenden Vorteil: das Volumen des Wassertanks. „Damit können wir mindestens 3000 Liter transportieren“, erklärt Steinwinter. Bei anderen Fahrzeugtypen, beispielsweise einem Gruppenlöschfahrzeug (LF10), falle das Volumen deutlich geringer aus.

Der Bürgermeister braucht mehrere Anläufe

Die Entscheidung stand fest, doch dann erfuhr die Gemeinde von einem Hindernis in der Förderrichtlinie. „Nur wer ein solches Gruppenlöschfahrzeug hat, kann die Förderung bekommen“, erläutert der Bürgermeister. In Zöschingen war das aber nicht der Fall.

Aufgeben wollte der Bürgermeister dennoch nicht so schnell. Mithilfe des Landtagsabgeordneten Georg Winter (CSU) versuchte er in Verhandlungen mit dem Innenministerium eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten. „Ich hatte bei einem Termin in München zusammen mit dem Kommandanten unsere Situation geschildert und erklärt, warum ein Tanklöschfahrzeug für uns besser geeignet ist“, erinnert er sich. Sein Antrag wurde aber zunächst abgelehnt. Erst als eine Videokonferenz mit Kreisbrandrat, Feuerwehrkommandant und dem Innenstaatssekretär stattgefunden hatte, wurde der Zuschuss genehmigt. „Ich bin Herrn Winter sehr dankbar, dass er uns so tatkräftig unterstützt hat“, betont Steinwinter. Trotz all der Freude über den Erfolg bleibt in Zöschingen ein kleiner Wermutstropfen zurück: „Die Preise für Feuerwehrfahrzeuge sind in den vergangenen zwei Jahren um fast 20 Prozent gestiegen“, erläutert der Bürgermeister.

Auch die Ortsdurchfahrt ist in Zöschingen Thema

Geld hat die Gemeinde 2021 auch für den Ausbau der Wehrstraße und Heidenheimer Straße einplant. „Bei den zuletzt durchgeführten Leitungsverlegungen haben wir bemerkt, dass der Sanierungsbedarf unserer Ortsdurchfahrt groß ist“, sagt Steinwinter. Gemeinsam mit dem Landkreis Dillingen wolle die Gemeinde in einem ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie durchführen. An den Planungskosten beteiligt sich der Ort mit 20.000 Euro. Noch sei alles ganz am Anfang, betont Steinwinter. „Wir wollen erst genau wissen, wie hoch die voraussichtlichen Kosten sind und dann zusammen mit den Anliegern und Bürgern abstimmen, wie wir gleichzeitig das Ortsbild verbessern können.

Für die geplanten Investitionen in Höhe von über 1,2 Millionen Euro muss die kleinste Landkreisgemeinde an die Ersparnisse gehen. 95.000 Euro sollen aus den Rücklagen verwendet werden. „Hohe Rücklagen kosten uns Strafzinsen, deshalb ist es nur sinnvoll, wenn wir mit diesem Geld unsere Pläne umsetzen.“ Das sei wichtig für die Zukunft. Nun hofft der Bürgermeister, dass Corona die Projekte nicht noch einmal ausbremst und alles wie geplant umgesetzt werden kann.

