Kreis Dillingen: Unter lauter Handwerkern gehört eine junge Frau zu den Besten

In Höchstädt werden junge Handwerker der Bau-, Isolierer- und Malerinnung geehrt. Und erfahren, dass man auch mit lauter Vierern im Zeugnis Karriere machen kann.

Ein Beispiel, das Mut machen soll, brachte Werner Luther bei der Freisprechungsfeier im Höchstädter Schloss. Das den jungen Maurern, Straßenbauern, Isolierern, Malern und Lackierern zeigen sollte, was sie mit Fleiß und Engagement erreichen können, nachdem sie allen Corona-Widrigkeiten zum Trotz ihre Prüfung bestanden haben.

Denn einer der Mitarbeiter des Obermeisters der Bauinnung Nordschwaben arbeitete sich hoch, obwohl er als Hauptschulabgänger mit lauter Vierern die Ausbildung mit ebensolchen Noten abgeschlossen hat.

Inzwischen wickelt er auch Baustellen mit 80 Leuten ab, nachdem er die Meisterausbildung erfolgreich absolviert hat. „Er ist heute einer meiner besten Poliere und kann sagen, ohne mich würden alle diese Gebäude nicht stehen“, sagte Luther.

Der Landessieger stammt aus Bad Neustadt

„Alles richtig gemacht“, gab er auch den Absolventen und der einen Absolventin mit auf den Weg. Unter anderem den besten Maurern Kevin Offinger vom Ausbildungsbetrieb Thannhauser Straßen- und Tiefbau GmbH in Fremdingen und Michael Brenner (Johann Brenner GmbH, Ederheim)

Das beste Ergebnis bei den Isolierern hat Mohammad Kazem Khavari von der Ausbildungsfirma Isoliertechnik Martin Herbert, Bad Neustadt, abgelegt. Bild: Fotohaus Hirsch

sowie als bestem Straßenbauer Jannis Mayer (Thannhauser), welche auch den Hermann-Luther-Förderpreis erhielten. Der Beste im Isoliererhandwerk, Mohammad Kazem Khavari (Isoliertechnik Martin Herbert, Bad Neustadt) ist gleichzeitig Landessieger.

Bei den Malern ist eine junge Frau die Beste

Und bei den Malern konnte mit Kathrin Meyer, ausgebildet von Maler Kurbel in Fremdingen, eine junge Frau als Beste abschneiden.

Das beste Ergebnis bei den Malern hat Kathrin Meyer von der Ausbildungsfirma Maler Kurbel in Fremdingen abgelegt. Bild: Fotohaus Hirsch

Auch Werner Rauch, Obermeister der Malerinnung, und Karlheinz Kermann, Lehrlingswart der Isoliererinnung, sowie Vertreter der Berufsschulen aus Nördlingen, Lauingen und Lindau gratulierten herzlich.

Und Dillingens Landrat Leo Schrell, der sie bat: „Nutzen Sie die Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung, die Ihre Innungen und die Handwerkskammer anbieten.“

Die drei Besten der Bauinnung freuen sich zusätzlich über den Hermann-Luther-Förderpreis: (von links) Kreishandwerksmeister und Obermeister der Bauinnung Werner Luther, Jannis Mayer, Kevin Offinger, Michael Brenner mit Dillingens Landrat Leo Schrell und Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth. Bild: Fotohaus Hirsch

Der Landrat, der auch im Namen seines Kollegen Stefan Rößle aus dem Donau-Ries-Kreis sprach, dankte den Ausbildungsbetrieben für ihren Mut, ihre Weitsicht und Bereitschaft, die jungen Handwerker auszubilden und damit gleichzeitig deren Persönlichkeit weiterzuentwickeln und zu stärken. Und er bat die jungen Leute, ihren Eltern, die sie auch bei der Berufswahl und während der Ausbildung unterstützt haben, den Dank auszurichten. Aufgrund von Corona durften keine Begleitpersonen mitkommen. Doch, wie Bauinnungs-Geschäftsführer Christoph Schweyer betonte, wollte die Bauinnung auch in diesen Zeiten die Freisprechungsfeier in diesem Saal im würdigen Rahmen feiern.

Bei den Handwerk gelinge die Integration junger Leute mit Migrationshintergrund bestens

Den musikalischen Beitrag dazu brachten die „M und Ms“, ebenfalls ein Highlight der Veranstaltung. In dem Saal, wo schon Herzogin Anna vor 400 Jahren ihre großen Veranstaltungen und Empfänge abgehalten hatte, wie Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth den Handwerkern erläuterte.

Die als Fachkräfte gebraucht werden, weil es viele Bauvorhaben gibt, die ausgeschrieben und umgesetzt werden sollen. Werner Rauch, Obermeister der Malerinnung, freute sich bei der Feier außerdem, dass im Handwerk die Integration von jungen Leuten mit Migrationshintergrund bestens gelinge, wie bei den nun Freigesprochenen zu sehen sei.

Der Obermeister betont in Höchstädt, welch gute Zukunftsaussichten es gibt

Ihr Beruf biete sehr gute Zukunftsaussichten und werde nie langweilig, betonte Obermeister Luther. Er gab zu, dass keine Woche vergehe, wo nicht auch für ihn neue Dinge kommen und er Partner brauche, die helfen, gemeinsam zu guten Entscheidungen zu kommen. Er betonte, bevor er sie von ihren Pflichten ihrem Ausbilder gegenüber freisprach: „Sie haben den richtigen Weg eingeschlagen, wie es weitergeht, entscheiden Sie.“

Ausbildungsleiter Josef Leberle dankte den Gesellen und der Gesellin ebenfalls und bat sie: „Sie sind Repräsentanten Ihres Berufes. Seien Sie stolz darauf und werben Sie dafür.“

Diese Lehrlinge wurden freigesprochen:

Maurer, Baugeräteführer und Straßenbauer:

Michael Brenner, Ingo Bunte, Johann Brenner GmbH, Ederheim; Thomas Deeg, Haas GmbH, Maihingen; Mamadou Diallo, Johann Schied Baugeschäft GmbH & Co. KG, Wechingen; Andre Diederichs, Andreas Nägele, Gundelfingen; Kevin Eltermann, Ottilinger Bau GmbH, Holzheim-Bergendorf; Samuel Frisch, Spielberger Bau, Untermagerbein; Marco Haberl, Karl Winter Bauunternehmen, Wertingen; Fabian Hack, Hack Bauunternehmung GmbH, Hohenreichen; Kevin Offinger, Jannis Mayer, Patrick Hagner, David Hoffmann, Felix Sattler, Thannhauser Straßen- und Tiefbau GmbH, Fremdingen; Tim Herz, Kratz Bau GmbH, Otting; Evaggelos Permatov, Ali Riza Ramazani, Eigner Bauunternehmung GmbH, Nördlingen; Dominik Schnella, Bauunternehmen Leonhard Hitzler GmbH, Lauingen; Jonathan Jürgen Schönenberg, Ausperger GmbH & Co. KG Baugeschäft, Zusamaltheim; Jonas Somann, Bauunternehmen Somann, Donauwörth; Petros Triantafillidis, Arlt Komplettbau GmbH, Nördlingen; David Waibel, Scharpf Tiefbau GmbH & Co. KG, Zöschingen; Markus Zellinger, Wiedenmann Bau GmbH & Co. KG, Munzingen; Fabian Zwienger, Franz Leinfelder Erdbau GmbH, Wemding; Marco Wild, Niklas Wendland, Krätz Bau GmbH & Co. KG, Dillingen.

Isolierer:

Mohammad Kazem Khavari, Isoliertechnik Martin Herbert, Bad Neustadt; Tobias Wölflick, Michael Ziegler Isolierungen, Wallersdorf; Mehmed Akca, Bilfinger OKI Isoliertechnik GmbH, Niederlassung Puchheim; Ammar Al Shabi, Winning Isoliertechnik GmbH, Fürth; Sebastian Bohn; Bad Kissingen, kein Ausbildungsbetrieb – eigenständiges Nachholen einer nicht bestandenen Prüfung; Sandro Bradt, Frech Dämmtechnik GmbH, Ried; Erik Bretschneider, André Hader, Schäfner Isolierbau GmbH, Röthlein; Patrick Mc Donough, Thomas Wollinsky, Vöhringen; Gerhard Markus Müller; Amberg – ausnahmsweise Zulassung zur GP, kein Ausbildungsbetrieb vorhanden; Jan Münnich, Francisco Fernandes Ferreiera ISO Brand, Donauwörth; Maxim Shkalenko, Wolf Blechbearbeitung GmbH, Volkach.

Maler, Lackierer und Fahrzeuglackierer:

Kathrin Meyer, Maler Kurbel, Fremdingen; Manuel Arnold, Maler Ott, Gundelfingen; Judith Enslin, Maler Rauch GmbH, Nördlingen; Kevin Hergöth, Jürgen Hergöth Maler und Lackierer, Mödingen-Bergheim; Aaron Zeno Reich, Armin Haselmeier Lackiererei, Ziertheim; Marcel Sommer, Johann Mrasek Malermeisterbetrieb, Donauwörth. (pm)

