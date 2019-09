19.09.2019

Kulturtage starten glanzvoll

Eröffnung am kommenden Samstag im Rahmen der GET

Von Margot Sylvia Ruf

Großes Aufatmen bei allen, die seit rund einem Jahr ehrenamtlich und mithilfe des Kulturamtes beim Landratsamt die Vorbereitungen für die Kulturtage 2019 gestemmt haben. Am kommenden Samstag ist es soweit: Der Kulturreigen wird bei einer Feierstunde im „Gartenland Wohlhüter“ offiziell gestartet. Dann heißt es bis zum 12. Oktober im Landkreis „Kultur satt“.

Damit das traditionelle Kulturfest überhaupt finanziell gestemmt werden kann, haben viele Sponsoren von Landkreis, Banken und zahlreichen Firmen im Landkreis ihren wichtigen Anteil geleistet. Beim Förderverein DLG Kultur und Wir ist man dadurch in die Lage versetzt worden, Eintrittspreise moderat zu halten. Möglichst vielen Landkreisbürgern wird es dadurch ermöglicht, an den Kulturtagen teilzunehmen. Eine große Bandbreite von Interessen wurde dabei in den Fokus genommen.

Wenn sich am kommenden Samstag um 19 Uhr in Gundelfingen im Rahmen der GET der Vorhang zu einer angesehenen Kulturreihe hebt, erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm.

Musikgruppen aus den Donaustädten setzen den musikalischen Rahmen. Eine Bilderreise mit Aufnahmen der Donau entlang dürfte begeistern. Außerdem werden an diesem Abend auch kleine Malkünstler aus vier Donaustädten ausgezeichnet, die erfolgreich an einem Malwettbewerb zum Thema „Wo meine Heimat am schönsten ist“ teilgenommen haben. Launige Verse sowie ein Couplet von Gundelfinger Originalen komplettieren das Programm. Die schönen Seiten unseres Lebens zu entdecken, die uns aus dem Alltag herausholen, dazu zählt für den Vorsitzenden von Kultur und Wir, Anton Kapfer, auch das Ereignis der Dillinger Kulturtage.

