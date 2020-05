vor 50 Min.

Livemusik in Birkenried

Kulturgewächshaus startet wieder durch

Nach längerer Corona-Pause meldet sich das Kulturgewächshaus Birkenried zurück und eröffnet die Biergartensaison. An den beiden Pfingstfeiertagen werden Kaffee und Kuchen, kalte Getränke sowie Deftiges vom Grill geboten. Die Musik der Gruppe Pamuzinda aus Simbabwe wird dabei ein kleiner musikalischer Trost für das abgesagte Afrika-Festival sein, das an Pfingsten immer rund viertausend Besucher angelockt hat. Pamuzinda spielt an beiden Tagen. Der Eintritt ist wie immer frei, es wird für die Künstler gesammelt.

Neben der Musik in Birkenried ist der Skulpturenpark mit rund 100 Kunstwerken aus Stein und Stahl eine Anregung zur eigenen Gartengestaltung. Für die Besucher sind die Galerien, eine Frühlingsvegetation, Vogelkonzert ohne Ende sowie die Wandermöglichkeit ins nahe Vogelschutzgebiet immer ein besonderer Reiz. Auch für Radfahrer ein ideales Ziel. In einer Pressemitteilung heißt es: „Unser ganzes Team freut sich, dass es wieder für unsere Gäste da sein darf, auch wenn für alle die notwendigen Hygieneregeln erst mal gewöhnungsbedürftig sein werden. Aber: Die Gesundheit unserer Gäste und natürlich auch unsere eigene stehen dabei im Vordergrund.“ Alle Gäste müssen deshalb ihre Adressen hinterlassen, damit im Infektionsfall eine Rückverfolgung möglich ist. Es wird gebeten, sich an die Anweisungen in Birkenried zu halten. (pm)

am Pfingstsonntag und -montag: 14 bis 18 Uhr; Kontakt: www.birkenried.de, info@birkenried.de und Telefon 0172/3864990.

Themen folgen