vor 21 Min.

Märchenabend zum Welthospiztag

Am Samstag findet ein „klingender Märchenabend“ in Dillingen statt

Den Welthospiztag, welcher in diesem Jahr am Samstag, 12. Oktober, stattfindet, nehmen die Hospizinitiativen weltweit zum Anlass, auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Der Hospizdienst beim Caritasverband lädt an diesem Abend zu einem klingenden Märchenabend zum Thema „Sterben – und das Leben davor“ ins Pfarrzentrum St. Ulrich ein. Die Märchen werden erzählt von Jutta Weindl, ihr Ehemann Stefan Weindl begleitet sie dabei mit diversen Klängen. „In Märchen begegnen uns – verpackt in die Bildersprache der Seele – Grundfragen und Grunderfahrungen des menschlichen Lebens. Dazu gehört auch der Tod“, so die Märchenerzählerin, „er tritt in vielerlei Gestalt und mit wechselnden Gesichtern auf. Mit den Helden sind wir herausgefordert, Position zu beziehen, Angst zu überwinden, Selbstverständlichkeit im Umgang mit diesem Thema zu gewinnen und das Leben bewusster zu gestalten.“

Untermalt von Klängen werden die Märchen erzählt und auf ihre Bildsprache hin entschlüsselt. Im lebendigen Austausch sollen die Botschaften der Märchen mit den Anfragen und Herausforderungen unserer Zeit in Verbindung gebracht werden. Die öffentliche Veranstaltung findet im Pfarrzentrum St. Ulrich, Bischof-Hartmann-Ring 1B, in Dillingen statt (nicht wie angekündigt im Rosenschloss). Beginn ist um 19 Uhr, im Anschluss ist ein kleiner Empfang geplant, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen der Hospizarbeit zugute. (pm)

