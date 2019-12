vor 20 Min.

Malergeschäft in Gundelfingen will Café eröffnen

In einem Malergeschäft in Gundelfingen soll eine Café-Ecke entstehen.

Plus Ein Händler möchte in seinem Malergeschäft in Gundelfingen eine Café-Ecke einrichten. Im Stadtrat geht es vor allem um die Parkplätze dafür.

In der Gundelfinger Innenstadt könnte es bald eine neue Möglichkeit geben, Kaffee trinken zu gehen – wenn auch in ungewohnter Umgebung.

Gundelfingen: Malergeschäft will Café-Ecke einrichten Alexander Ruck, der in der Hauptstraße ein Malerfachgeschäft betreibt, möchte in seinem Laden eine Café-Ecke einrichten. Die Pläne dafür waren am Donnerstagabend Thema im Stadtrat. Dort ging es vor allem um Parkmöglichkeiten. Der Händler muss demnach, um sein Vorhaben zu verwirklichen, zu seinen vorhandenen 15 Stellplätzen einen weiteren hinzufügen. Laut Andreas Hintermaier vom Bauamt will man diesen Stellplatz schaffen, indem man bestehende auf die Mindestbreite von 2,30 Metern verkleinert und so Platz für einen neuen Parkplatz entsteht. Wie groß müssen Parkplätze sein? Eine Idee, mit der Franz Kopp (FW) nicht einverstanden war. „ Autos werden immer größer“, sagte er. Außerdem müsste man in engen Lücken seinen Wagen zentimetergenau parken, um nicht zwei Plätze auf einmal zu brauchen. Hintermaier verwies auf die Einhaltung der gesetzlichen Mindestbreite sowie auf Einparkhilfen, die es mittlerweile in vielen Autos gibt. Der Stadtrat stimmte den Plänen zu – gegen die Stimme von Kopp. (ands) Das könnte Sie auch interessieren: Nach tragischem Unglück: Trauer um Felix Klaiber



