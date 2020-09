vor 18 Min.

Medienzentrum ist wieder offen

Das Medienzentrum verleiht an Bildungsträger moderne Medien. Lehrkräfte können sich über die Homepage des Medienzentrums aus einem wachsenden Angebot an didaktischen Online-Medien bedienen, die zum Download bereitgestellt werden. Weitere Dienstleistungen sind die Einbindung der medienpädagogischen Beratung sowie die Beratung in Fragen der digitalen Bildung und Ausstattungsplanung für Schulen. Neu im Verleihangebot ist für den Bereich der Lese- und Sprecherziehung das Kamishibai-Theater. Über die Homepage des Medienzentrums können Lehrkräfte und Erzieher Einblick in den Verleihkatalog nehmen, über ihr Schul-Passwort Online-Downloads tätigen und sich über Neuerscheinungen und Neues im Medienbereich informieren. Das Medienzentrum ist ab sofort immer montags und mittwochs jeweils von 11.30 bis 15.30 Uhr durchgehend geöffnet. Erreichbar ist es telefonisch und per Fax unter der Nummer 09071/8250 und per E-Mail unter info@mzdlg.de. Die Internetadresse lautet www.mzdlg.de. (pm)