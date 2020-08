vor 2 Min.

Mit Krisen vernünftig umgehen

Das Christliche Wort kommt diese Woche von Diplomtheologe Rainer Lüters aus Lauingen. Er beschäftigt sich damit, wie man mit Krisen vernünftig umgehen kann.

Von Rainer Lüters

Liebe Leserinnen und Leser, Krisen – eines der am häufigsten verwendeten Wörter der letzten Jahre war das Wort Krise: Da gab es etwa die „Umwelt-Krise“, die „Klima-Krise“ oder eben die „Corona-Krise“. Für manche gab es zusätzlich noch persönliche Krisen, in der Familie oder Beziehung, unter Freunden, oder in der schulischen oder beruflichen Laufbahn.

"Corona-Krise": Wie geht man Krisen vernünftig um?

Für manche gelten solche Krisen als Strafen Gottes, für manche als Gottes Prüfung. Manche schieben die Verantwortung von sich weg – wo es geht auf einen anderen Menschen. Andere lassen sich dadurch in ihrem Handeln lähmen. Wieder andere spielen die Krise (zumindest nach außen) herunter, als müsste sich deswegen gar nichts ändern. Wie kann man aber vernünftig damit umgehen, dass man weder sich zu sehr in sich selbst verkriecht, noch einfach weiter macht ohne Rücksicht auf Verluste? Der Philosoph Aristoteles redet in seiner Tugendethik in solchem Fall von einem Handeln in der Mitte zwischen zwei Extremen.

Rainer Lüters, Diplomtheologe Lauingen Bild: Horst von Weitershausen

Wer Folgen abwägt, ist auf dem richtigen Weg

Beide „äußeren Wege“ führen zum Schaden. In unserem Fall: Wenn ich aus Leichtsinn und Selbstüberschätzung handle, kann dies genauso schädliche Folgen haben, wie wenn ich von Angst oder Selbstzweifeln geleitet werde. Je nach Situation schade ich einmal eher den anderen, einmal vor allem mir selbst. Wenn ich dagegen die Folgen abwäge, wenn ich mich daran orientiere, was mir und den anderen nützt und zugleich möglichst wenigen schadet, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Genau in die gleiche Richtung weist uns die Bibel.

In Krisen den eigenen Geist nutzen

Auch zur Zeit des 2. Briefes an Timotheus in den 90er-Jahren des ersten Jahrhunderts gab es eine Krise: Irrlehrer versuchen die Gemeinde zu verunsichern. Genau in diese Situation hinein schreibt der Verfasser des Briefes (2. Brief an Timotheus 1, 7): „Denn der Geist, den uns Gott geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit.“

Dass dieser Geist in Ihnen wirke, das wünsche ich Ihnen immer, besonders aber in diesen Krisenzeiten.

Rainer Lüters, Diplomtheologe aus Lauingen





