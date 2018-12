20.12.2018

Mit ländlichem Charme verwöhnen

Die Wirtschaftsvereinigung Aschberg erwartet zahlreiche Besucher aus nah und fern

Von Horst von Weitershausen

„Oh du fröhliche, oh du selige“ und andere Weihnachtslieder werden am letzten Wochenende vor Weihnachten durch die Ortsmitte von Weisingen neben Kirche und Mehrgenerationenhaus hallen. Darüber hinaus werden der Duft von Glühwein, Bratwürsten und Gebäck die Sinne der Besucher des Weihnachtsmarkts der Wirtschaftsvereinigung Aschberg verwöhnen.

Holzheims Bürgermeister Erhard Friegel wird unter musikalischer Begleitung von Schülern der Aschbergschule den WVA-Weihnachtsmarkt am Samstag, 22. Dezember, um 17 Uhr eröffnen. Dann können sich die Besucher von 17 bis 22 Uhr an zahlreichen Ständen von der weihnachtlichen Atmosphäre des Marktes bezaubern lassen.

Dabei präsentieren die zahlreichen Fieranten den Besuchern ihre weihnachtlichen Warenangebote und vermitteln ihnen einfache und ausgefallene Geschenkideen. Um 17.30 Uhr öffnet das Mehrgenerationenhaus mit besinnlichen und heitern Geschichten über die Adventszeit für Kinder. Der Nikolaus kommt am Samstag ab 18 Uhr. Gegen 18.30 Uhr werden am Samstag wieder Lose der Wirtschaftsvereinigung zum Kauf auf dem Weihnachtsmarkt angeboten. Die Preisträger werden am selben Abend um 21 Uhr ermittelt. Nur anwesende Personen können gewinnen.

Als Hauptpreis winkt in diesem Jahr ein iPad. Am Sonntag, 23. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt von 13 bis 19 Uhr seine Pforten, um die Besucher mit seinem unnachahmlichen ländlichen Charme in weihnachtliche Stimmung zu versetzten.

Trotz des späten Termins wird es auch heuer auf dem WVA-Weihnachtsmarkt noch einen Christbaumverkauf durch die Familie Anton Hahn geben. Darüber hinaus werden die Auftritte der Kindergärten Aislingen (13.30 Uhr) Glött (ab 14.30 Uhr) und Holzheim (16 Uhr) die Weihnachtsmarktbesucher erfreuen. Dazwischen wird auch der Nikolaus gegen 15.30 Uhr ein weiteres Mal zu den Kindern kommen und ab 17 Uhr unterhalten bis zum Marktende um 19 Uhr die Aschbergmusikanten die Marktbesucher mit besinnlicher Musik.

