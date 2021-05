Wer zwitschert denn bei Ihnen im Garten?

Jetzt werden wieder Gartenvögel gezählt. Naturschützer haben noch eine weitere Bitte

Es zwitschert in Nistkästen, Hecken und Gebüschen. Die ersten Vogeljungen sind schon unterwegs und bald werden sich viele Jungvögel aus den schützenden Nestern wagen. Die Dillinger Kreisgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) erreichen zur Zeit zahlreiche Anfragen von Vogelliebhabern, die vermeintlich in Not geratenen jungen Vögeln helfen wollen. Oft sitzen die Vogeljungen in Gebüschen oder auf der Wiese und rufen laut. Sie rufen jedoch nicht um Hilfe, sondern halten Kontakt zu ihren Eltern, um gefüttert zu werden.

LBV-Kreisvorsitzende Anne Vogel sagt: „Bitte lassen Sie die Vögel unbedingt an Ort und Stelle. Greift der Mensch in dieser sensiblen Phase ein und nimmt ein Jungtier mit, unterbricht er die Bindung zwischen Alt- und Jungvogel.“ Vogeleltern suchen bis zu 24 Stunden lang nach ihren verloren gegangenen Jungen. Vorübergehend aufgenommen werden dürfe ein Tier nur, wenn es verletzt, krank oder tatsächlich hilflos ist, so Vogel.

Wer Katzen besitzt, sollte seinen Stubentiger für einige Tage, wenigstens morgens und abends, im Haus halten, gerade wenn Jungvögel im Garten oder in der Nachbarschaft unterwegs sind. Da die Jungvögel noch nicht richtig fliegen können, sind sie eine leichte Beute für Katzen. „Ein naturnaher Garten mit abwechslungsreichen, einheimischen Pflanzen, in dem Vögel Beeren, Würmer und Insekten finden und sich im Dornengestrüpp gut verstecken können, ist immer noch die beste Vogelhilfe“, betont das Team der LBV-Kreisgruppe. In diesem Zusammenhang weist der Naturschutzverband nochmals auf die bundesweite Zählaktion „Stunde der Gartenvögel“ am verlängerten Himmelfahrtswochenende vom 13. bis 16. Mai hin. Einfach eine Stunde Zeit nehmen und zählen, was sich alles bei der Vogelwelt vor dem Fenster, im Garten oder auf dem Balkon tut. Gemeldet wird pro Art die jeweils gleichzeitig gesichtete Höchstzahl.

Die Beobachtungen können dann auf www.stunde-der-gartenvoegel.lbv.de eingegeben werden. Auch die noch nicht ganz flugfähigen Jungvögel dürfen natürlich mitgezählt werden. Das Team der LBV-Kreisgruppe würde sich freuen, wenn sich wieder so viele interessierte Naturliebhaber wie in den vergangenen Jahren an der Zählaktion beteiligen. (pm)

gibt es bei Anne Vogel unter Telefon 0172/8221233.