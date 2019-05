vor 57 Min.

Nach dem Dillinger Frühling ist vor dem Frühling

Auch das unfreundliche Wetter an den letzten beiden Festtagen tat der Feierstimmung beim Dillinger Frühling keinen Abbruch. Die Schausteller und der Festwirt zogen nach fünf Tagen Volksfest ein positives Resümee.

Wie viel Bier getrunken wurde – und eine Überraschung fürs nächste Jahr

Eine insgesamt positive Bilanz zogen die Veranstalter des Dillinger Frühlings nach den zurückliegenden fünf Festtagen. Obwohl auf den sonnigen Wochenend-Auftakt auch zwei verregnete Tage folgten, war das Volksfest mit Blick auf die Besucherzahlen und den Umsatz ein Riesenerfolg. Auch Oberbürgermeister Frank Kunz, die beiden Festreferenten Johann Graf und Peter Graf sowie Festwirt Roland Rachinger blicken zufrieden auf die Bilanz des Fests.

Beim Umzug am Freitagabend liefen bei Sonnenschein mehr als 1600 Teilnehmer mit – so viele wie selten zuvor. Und auch beim anschließenden Bieranstich waren das Festzelt, der Außenbereich und der Schaustellerpark bestens gefüllt.

Auch am Samstag wurde der Festplatz „Donaupark“ gut besucht, das Zelt samt Außenbereich war am Abend brechend voll. Auch den gesamten Sonntag über war der Besucherstrom stark, angefangen vom Trödelmarkt über das Mittagessen im Festzelt bis hin zum abendlichen Wettsägen mit 24 Mannschaften.

Und sogar das eher unfreundliche Wetter an den letzten zwei Tagen tat der Feierstimmung keinen Abbruch. Der Nachmittag für Senioren und Menschen mit Behinderung am Montag wurde genauso gut besucht wie im Vorjahr. Obwohl der Kinder- und Familiennachmittag etwas vom Regenwetter getrübt war, fanden sich am Abend viele hundert Gäste im Festzelt und im Vergnügungspark ein, um den Ausklang des Dillinger Frühlings mitzufeiern und das Höhenfeuerwerk zu bestaunen.

Festwirt Roland Rachinger fasste am Mittwoch die Zahlen des Festes zusammen: So gingen deutlich mehr als 2200 halbe Hähnchen über die Theke, dazu große Mengen anderer Festzeltspezialitäten wie Schweinshaxen, fränkische Schäufele und Wildschweinbraten. Ausgeschenkt wurden rund 15000 Liter Bier und etwa 5000 Liter alkoholfreie Getränke.

Auch die Schausteller zogen laut Rachinger ein insgesamt positives Resümee: Durch die sehr besucherstarken ersten drei Tage seien diese insgesamt mit dem Dillinger Frühling 2019 hochzufrieden.

Rachinger berichtet: „Ich komme jedes Jahr gerne nach Dillingen. Insbesondere auch, weil das Miteinander von Festwirt, Festplatzorganisatoren und Stadtverwaltung hier so gut ist.“ Dass die Nachfrage nach den Festzeltschmankerln im Vergleich zu anderen Festen weit über dem Durchschnitt liegt, freut den Festwirt sehr.

Mit Vorfreude blicken die Organisatoren jetzt bereits auf das Volksfest im kommenden Jahr. Denn der Dillinger Frühling 2020 wird – bedingt durch den Feiertag am 1. Mai – einen Tag länger dauern als sonst: vom 30. April bis zum 5. Mai. (pm)

