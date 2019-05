00:33 Uhr

Ran an den Müll!

Die Schüler des Bona-Gymnasiums haben fleißig gesammelt

Zum Aktionstag „Ramadama“ packte auch das Dillinger St.-Bonaventura-Gymnasium fleißig mit an und füllte viele Müllsäcke. „Ihhh – da stinkt’s!“ - so der Ausruf einiger duftsensibler Schülerinnen, als sich das Bona-Gymnasium einem verrammelten Gebäude in der Nähe des Bahnhofs näherten. Und tatsächlich – ein Blick um die Ecke des Gebäudes offenbarte den Schülern den Grund dafür: Müll überall! Flaschen, Essensreste, ein paar Schuhe, ein Spielzeugschwert, Zigarettenkippen und auch eine Spritze - offenbar ein beliebter Treffpunkt! Ein offenes Kellerfenster gab den Blick frei auf Abfälle, die fast bis zur Kellerdecke hoch lagen und auch der Kellerabgang um die Ecke war total zugemüllt. Beim Versuch, etwas von diesem Zeug zu entsorgen, mussten die Schüler aufpassen, nicht auf den glitschigen Ablagerungen auszurutschen und knietief im Dreck vor der Kellertür zu landen, heißt es in der Pressemitteilung. Schnell wurden viele Säcke gefüllt - bis der Gestank für die Schüler wirklich unerträglich wurde.

In über drei Stunden sammelten die Kinder insgesamt knapp über vier Kubikmeter Müll ein – einige in deutlich angenehmerer Gegend als dem Bahnhof. Aber auch an den Naherholungsstätten wie der Kneippanlage gab es für die Schüler viel zu sammeln. Ziel der Aktion heißt es aus der Pressemitteilung der Schule, sei es, den Kinder einen geschärften Blick für Umweltprobleme zu ermöglichen. (pm)

