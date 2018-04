vor 38 Min.

Rieswasser hilft beim Bau einer Schule in Namibia

Der Weltwassertag wurde für eine besondere Aktion genutzt.

Den Weltwassertag, der kürzlich stattgefunden hatte, nahm die Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) zum Anlass, um dem Initiator von „#helftunshelfen – Wir bauen eine Schule in Namibia“, Matthias Stark, eine Spende in Höhe von 5000 Euro zukommen zu lassen. Der Verbands- und Werkausschuss des Zweckverbandes hat diese Entscheidung anlässlich des 60. Firmenjubiläums getroffen, mit dem Ziel, auch in Entwicklungsländern Kindern eine Zukunft zu geben. Denn Schulbildung ist die Grundlage für ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben. So sollen die Kinder lesen und schreiben lernen. Und ohne Wasser gibt es kein Leben. Deshalb war es für die Rieswasserversorgung wichtig, in die Wasserversorgung und Sanitäranlagen an der Schule im Dorf Omuhoro zu investieren, so Verbandsvorsitzender Wolfgang Kilian. (Kutzner)

