vor 54 Min.

SDF mit neuem Partner im Vertrieb

Traktorhersteller weitet Netzwerk aus

Seit Jahresbeginn ist die Raiffeisen Bezug+Absatz Bad Waldsee (BAG) offizieller Vertriebspartner von Deutz-Fahr. Das geht aus einer Pressemitteilung des Konzerns hervor. An den vier Technik-Standorten in Bad Waldsee, Bad Wurzach, Isny und Unteressendorf ist die BAG nun als Händler für die Landwirte der Region zuständig. „Damit haben wir beste Voraussetzungen, um die Deutz-Fahr-Kunden in puncto Verkauf, Service, Wartung und Reparaturen noch besser bedienen zu können“, freuen sich Vincenzo Cetani und Stefan Haselmayr vom Deutz-Fahr Vertrieb.

„Mit der BAG haben wir einen Partner gewonnen, der in seiner Region fest verwurzelt ist und gleichzeitig mit einem jungen und dynamischen Führungsteam vorangeht. Schon während der Vorgespräche wurde deutlich, dass sich hier zwei Gleichgesinnte gefunden haben. Das passt hervorragend“, erklärt Matthias Augenstein, Sprecher der Geschäftsführung der Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH. Die Marke Deutz-Fahr habe in der Region der BAG noch Potenzial.

Auch Bernhard Schad, Vorstand der BAG, freut sich über die Kooperation. „Durch die Zusammenarbeit mit Deutz-Fahr können wir unseren Kunden für jede Anforderung die richtige Maschine und Lösung bieten. Mit der neuen Partnerschaft sind wir bestens aufgestellt.“

Die Sparte Traktoren deckt bei Deutz-Fahr einen Leistungsbereich von 39 bis 336 PS ab. Somit reicht die Produktpalette von Kleintraktoren bis zu leistungsstarken Großtraktoren. 1919 als landwirtschaftliche Genossenschaft gegründet, hat die BAG in ihrer über 100-jährigen Geschichte ihr Leistungsspektrum stetig erweitert, wie jetzt als offizieller Vertriebspartner von Deutz-Fahr. Die BAG beschäftigt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt dreizehn Standorten im Raum Oberschwaben und dem Allgäu und ist in den Geschäftsfeldern Agrar, Technik, Baustoffe, Energie und Tankstellen sowie Raiffeisen-Markt aktiv. (pm)