vor 47 Min.

Schüler singen im Goldenen Saal

Die Piccateenies treten mit den Schülern der Dillinger Mittelschule auf. Bei allem Spaß gibt es auch einen traurigen Abschied

Unter dem Motto „Singen macht Spaß“ gaben die Piccateenies, der Kinderchor der Piccadillys, zusammen mit Schülern des Schulchores sowie einigen Jugendlichen der Klasse 6b der JS-Mittelschule ein beeindruckendes Zeugnis der Freude am gemeinsamen Singen ab.

Im strahlenden Ambiente des Goldenen Saales der Akademie für Lehrerfortbildung konnten auch die Stimmen der Kinder und Jugendlichen unter der motivierenden Leitung von Veronika Ihm und Eva Horner glänzen. Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde durften einem breiten Repertoire von Liedern wie „Obwisana“, einem Traditional aus Ghana, dem „Gummibären-„ und dem „Papageienlied“ (Piccateenies) sowie perfekt einstudierten Songs der älteren Schüler wie „The Rose“, „Applaus, Applaus“ und „Streets of London“ lauschen. Das Liebeslied „Banuwa – schönes Mädchen, weine nicht!“ aus Liberia, interpretierten die Piccateenies unterstützt durch eine wunderbare Xylofonbegleitung der Klasse 6b. Ein besonderes Highlight war zum Schluss das mit allen Konzertbesuchern gemeinsam im Kanon gesungene „Singing all together“.

Mit diesem Abschlusskonzert ging jedoch nicht nur ein Jahreszyklus zu Ende, die beiden anwesenden Vorstandsmitglieder der Piccadillys, Elli Behrens-Wagner, Vorsitzende, und Hermann Traut, Kassier, verabschiedeten die langjährige, höchst engagierte Leiterin der Piccateenies, Agata Englert, in eine derzeit noch unbestimmte Pause. Krankheitsbedingt musste sie im Februar die gewohnte Leitung des Kinderchores abgeben und wurde seitdem von Veronika Ihm und Eva Horner, beide Piccadillys, mit großem Einsatz und sehr versiert vertreten. In der Hoffnung, den Kinderchor der Piccadillys in vielleicht zwei Jahren mit Agata Englert wieder reaktivieren zu können, bedankte sich die Vorsitzende, Elli Behrens-Wagner, sehr herzlich für die hervorragende musikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, für die Agata Englert seit jeher steht. Mit den besten Wünschen für eine rasche Genesung und auch mit Dank an die beiden Vertreterinnen für die Arbeit seit Februar ging eine sommerliche Abendstunde, erfüllt mit dem wunderbaren Gesang von Kindern und Jugendlichen zu Ende. (pm)

