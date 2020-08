00:32 Uhr

Sie war schon immer gerne in Bewegung

Diese Frau fährt nicht nur gerne mit dem Fahrrad, sondern beherrscht auch andere Disziplinen

Mit dem Fahrrad ist sie schon als Kind gerne gefahren. Auf dem Bild ist sie mit etwa acht Jahren zu sehen, mit rotem Helm und verschmitztem Grinsen neben ihrem Bonanzarad. „Das Modell auf dem Bild würde ich sehr gerne mal wieder aus Neugierde fahren, da es sicherlich ein ganz anderes Fahrgefühl gibt“, sagt sie heute. Die Fahrräder, mit denen sie in der Gegenwart unterwegs ist, dürften mit ihrem Kinderrad kaum noch etwas gemein haben.

Und nicht nur auf zwei Rädern war und ist sie ständig unterwegs. Schon ihr Leben lang war sie gerne in Bewegung: Als Kind und Jugendliche beim Turnen und Reiten, dann kamen später Tanzen und Laufen dazu. Und auch das kühle Nass hat es ihr angetan. „Eine Wasserratte bin ich, seit ich denken kann – und schwimme am liebsten im Freiwasser“, sagt sie. Trotz ihrer Leidenschaft war sie nie im Schwimmverein. Sie wuchs aber an der Brenz auf und liebt es noch heute, dort reinzugehen.

In verschiedenen Elementen und Disziplinen zu bestehen, kann sie gut. Sehr gut sogar. Regelmäßig steht sie auf Siegertreppchen und heimst Auszeichnungen ein. Auch von der Corona-Krise lässt sie sich in ihrem Trainingseifer nicht bremsen. Sie kämpft sich „solo“ für sich voran oder tritt „virtuell“ gegen andere Athleten an.

Es ist weniger eine Pandemie, die sie derzeit einschränkt, sondern vielmehr eine Verletzung, die sie sich – natürlich – auf zwei Rädern zugezogen hat. Nach einem Fahrradsturz vor wenigen Wochen ist sie momentan verletzt und hat Sportverbot. „Das ist so ziemlich die Höchststrafe für mich.“

Wissen Sie, von wem die Rede ist? Dann notieren Sie sich den Namen. Bis zum Ende der Sommerferien veröffentlichen wir jeden Tag ein neues Kinderbild. Schauen Sie in Ihre Zeitung und raten Sie mit! Je mehr Namen Sie herausfinden, umso höher sind Ihre Chancen auf einen Gewinn. Schicken Sie uns ihre Liste nach den Sommerferien entweder per Mail an redaktion@donau-zeitung.de, Betreff Sommerquiz, oder per Post an Donau-Zeitung, Redaktion, Große Allee 47, 89407 Dillingen. Bitte schreiben Sie uns auch Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer dazu. Wir sind schon gespannt, wie viele Promis Sie erraten. (ands)