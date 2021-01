13.01.2021

Sind gute Vorsätze aus der Mode?

Das Ergebnis unserer Online-Umfrage

Für den Bauchumfang sieht es schlecht aus, wenn man der Online-Umfrage der DZ und WZ glauben schenken mag. Zum Jahreswechsel haben wir unsere Leser gefragt: Fassen Sie noch gute Vorsätze? Nur 14 Prozent bejahen diese Aussage mit „Ja, ich hab immer einen Vorsatz: mehr Bewegung, weniger Essen ...“. Dagegen geben 65 Prozent der 135 Teilnehmer unserer nicht repräsentativen Umfrage an, dass gute Vorsätze nichts bringen würden. 16 Prozent gehen einen Schritt weiter und wählen die, zugegebenermaßen recht schnippische Antwortmöglichkeit „Könnten nicht auch mal andere etwas an sich ändern...?“ aus. Mut und Kraft zur Veränderung wünscht man also eher dem Gegenüber als sich selbst.

Ratlos bleiben fünf Prozent der Leser. Sie wissen noch nicht, ob sie etwas verändern wollen. Wer nun doch noch auf den Geschmack guter Vorsätze gekommen ist und etwa die Plätzchenpfunde loswerden möchte, dem ist schnell geholfen: Das chinesische Neujahrsfest fällt heuer auf Freitag, den 12. Februar. Damit ist noch genau einen Monat Zeit, um sich auszumalen, wie schön das Leben ohne den inneren Schweinehund sein könnte. (pov)