So würdigt der Landkreis Dillingen Denkmalschutz

Dillingens Landrat Leo Schrell überreicht die Preise. Auch ein Feuerwehrhaus ist darunter.

Von Dominik Bunk

Pfaffenhofen „Die Unverwechselbarkeit unserer Region muss erhalten bleiben“, erklärte Landrat Leo Schrell vor der Urkundenübergabe des Denkmalwettbewerbs. Denn auch dieses Jahr belohnte der Landkreis Dillingen wieder diejenigen, welche zu eben diesem Ziel beitragen.

Der Empfang fand – passend zum Thema – im frisch sanierten, ebenfalls bei dieser Veranstaltung ausgezeichneten Zehentstadel im Buttenwiesener Ortsteil Pfaffenhofen statt, einem „wundervollen und stilvollen Veranstaltungsort“, so Schrell.

Das Haus der Feuerwehr in Bergheim ist ausgezeichnet worden. Das Bild entstand vor zwei Jahren. Bild: Dominik Bunk

Eröffnet wurde der Abend vom Buttenwiesener Bürgermeister Hans Kaltner, der sich darüber freute, dass der Umbau des Zehentstadels so gut gelungen ist. Das Gebäude wird mittlerweile auch für zahlreiche andere Anlässe genutzt. Das Komitee wählte in diesem Jahr 34 Projekte aus, die der Denkmal- und Ortsbildpflege dienen. Diese wurden von den Mitgliedern alle vor Ort in Augenschein genommen, wie der Landrat betont.

Drei Projekte gelten als besonders herausragend

Darunter befanden sich drei besonders herausragende Projekte. Dabei handelt es sich um das Feuerwehrhaus im Mödinger Ortsteil Bergheim, das die Gemeinde restauriert hatte, den Neubau eines Mehrfamilienhauses im Wertinger Ochsengässchen

Das Mehrfamilienhaus mit Gewerbeeinheit im Wertinger Ochsengässchen von Markus Balletshofer. Bild: Dominik Bunk

durch Markus Balletshofer und den Neubau einer Werkhalle für das Spenglerhandwerk in Binswangen durch den Wertinger Tillmann Berger.

Werkhalle für das Spenglerhandwerk mit Büroteil in Binswangen von Tillmann Berger. Bild: Dominik Bunk

Doch auch die anderen vielfältigen Projekte, von der Restaurierung alter Wohnhäuser im regionalen Stil, der Auffrischung von Feldkreuzen, die fest in unserer Kultur verankert sind, oder auch der Ersatzneubau einer alten Fußgängerbrücke, alle tragen einen großen Teil zum Erhalt der „Unverwechselbarkeit unserer Region“ bei, wie Schrell sagt.

Allen Preisträgern wurden eine Urkunde und ein Bild von dem jeweiligen Objekt überreicht, teilweise gab es auch Geldprämien.

Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung vom Saxofonquartett der Musikschule Wertingen unter Leitung von Manfred-Andreas Lipp.

Die Preisträger des Denkmalwettbewerbs im Landkreis Dillingen. Bild: Dominik Bunk

Das sind die Preisträger: